Бездомный мужчина из Нижнего Новгорода рассказал, зачем увел ребенка
13:45 18.05.2021 (обновлено: 18:23 18.05.2021)
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мужчина, в чьей компании нашли исчезнувшего в Нижнем Новгороде мальчика, утверждает, что ребенок просто захотел погулять с его собакой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Накануне утром шестилетний ребенок вышел из квартиры на улице Гоголя и пропал, после чего начались масштабные – в несколько сотен людей – поиски.
Уже ночью мальчика нашли в компании незнакомого 35-летнего мужчины, который, по данным СК РФ, "ведет бродяжнический образ жизни" и имеет судимость. В Росгвардии агентству заявляли, что мальчик на момент обнаружения "плакал, был сильно напуган и не мог ничего объяснить".
"В ходе допроса … мужчина сообщил, что познакомился с мальчиком накануне на детской площадке, поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребенок встретил вновь мужчину на детской площадке и они покинули дворовую территорию и ушли гулять по Нижнему Новгороду", - заявили в СК РФ.
Экспертиза повреждений на теле ребенка на обнаружила. Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Ласточка", где с ним работают психологи.
"В ближайшее время мальчик будет допрошен об обстоятельствах его исчезновения... Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери мальчика и иным лицам", - добавили в ведомстве.
Сразу после пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего - это технический этап, необходимый для организации поисков и следственных действий.
27 февраля, 06:24На Таймыре две девочки ушли гулять и пропали