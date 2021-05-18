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Бездомный мужчина из Нижнего Новгорода рассказал, зачем увел ребенка
Бездомный мужчина из Нижнего Новгорода рассказал, зачем увел ребенка - РИА Новости, 18.05.2021
Бездомный мужчина из Нижнего Новгорода рассказал, зачем увел ребенка
Мужчина, в чьей компании нашли исчезнувшего в Нижнем Новгороде мальчика, утверждает, что ребенок просто захотел погулять с его собакой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:45
2021-05-18T18:23
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мужчина, в чьей компании нашли исчезнувшего в Нижнем Новгороде мальчика, утверждает, что ребенок просто захотел погулять с его собакой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Накануне утром шестилетний ребенок вышел из квартиры на улице Гоголя и пропал, после чего начались масштабные – в несколько сотен людей – поиски.Уже ночью мальчика нашли в компании незнакомого 35-летнего мужчины, который, по данным СК РФ, "ведет бродяжнический образ жизни" и имеет судимость. В Росгвардии агентству заявляли, что мальчик на момент обнаружения "плакал, был сильно напуган и не мог ничего объяснить".Экспертиза повреждений на теле ребенка на обнаружила. Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Ласточка", где с ним работают психологи."В ближайшее время мальчик будет допрошен об обстоятельствах его исчезновения... Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери мальчика и иным лицам", - добавили в ведомстве.Сразу после пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего - это технический этап, необходимый для организации поисков и следственных действий.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

Бездомный мужчина из Нижнего Новгорода рассказал, зачем увел ребенка

13:45 18.05.2021 (обновлено: 18:23 18.05.2021)
 
© Fotolia / KhorzhevskaРебенок держит за руку взрослого
Ребенок держит за руку взрослого - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Fotolia / Khorzhevska
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мужчина, в чьей компании нашли исчезнувшего в Нижнем Новгороде мальчика, утверждает, что ребенок просто захотел погулять с его собакой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Накануне утром шестилетний ребенок вышел из квартиры на улице Гоголя и пропал, после чего начались масштабные – в несколько сотен людей – поиски.
Уже ночью мальчика нашли в компании незнакомого 35-летнего мужчины, который, по данным СК РФ, "ведет бродяжнический образ жизни" и имеет судимость. В Росгвардии агентству заявляли, что мальчик на момент обнаружения "плакал, был сильно напуган и не мог ничего объяснить".
"В ходе допроса … мужчина сообщил, что познакомился с мальчиком накануне на детской площадке, поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребенок встретил вновь мужчину на детской площадке и они покинули дворовую территорию и ушли гулять по Нижнему Новгороду", - заявили в СК РФ.
Экспертиза повреждений на теле ребенка на обнаружила. Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Ласточка", где с ним работают психологи.
"В ближайшее время мальчик будет допрошен об обстоятельствах его исчезновения... Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери мальчика и иным лицам", - добавили в ведомстве.
Сразу после пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего - это технический этап, необходимый для организации поисков и следственных действий.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
 
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