https://ria.ru/20210518/rebenok-1732797554.html

Бездомный мужчина из Нижнего Новгорода рассказал, зачем увел ребенка

Бездомный мужчина из Нижнего Новгорода рассказал, зачем увел ребенка - РИА Новости, 18.05.2021

Бездомный мужчина из Нижнего Новгорода рассказал, зачем увел ребенка

Мужчина, в чьей компании нашли исчезнувшего в Нижнем Новгороде мальчика, утверждает, что ребенок просто захотел погулять с его собакой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:45

2021-05-18T13:45

2021-05-18T18:23

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мужчина, в чьей компании нашли исчезнувшего в Нижнем Новгороде мальчика, утверждает, что ребенок просто захотел погулять с его собакой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Накануне утром шестилетний ребенок вышел из квартиры на улице Гоголя и пропал, после чего начались масштабные – в несколько сотен людей – поиски.Уже ночью мальчика нашли в компании незнакомого 35-летнего мужчины, который, по данным СК РФ, "ведет бродяжнический образ жизни" и имеет судимость. В Росгвардии агентству заявляли, что мальчик на момент обнаружения "плакал, был сильно напуган и не мог ничего объяснить".Экспертиза повреждений на теле ребенка на обнаружила. Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Ласточка", где с ним работают психологи."В ближайшее время мальчик будет допрошен об обстоятельствах его исчезновения... Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери мальчика и иным лицам", - добавили в ведомстве.Сразу после пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего - это технический этап, необходимый для организации поисков и следственных действий.

https://ria.ru/20210227/devochki-1599197035.html

россия

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия