Около 7 тысяч подростков Ставрополья смогут летом найти работу
СТАВРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Порядка 7 тысяч подростков Ставропольского края смогут трудоустроиться летом, на эти цели власти региона выделили 9,2 миллиона рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения региона.
Средства выделены в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения".
"На Ставрополье ежегодно с большим вниманием подходят к трудоустройству школьников не только на летних каникулах, но и вообще в свободное от учебы время. На сегодняшний день изъявили желание заработать летом более 2 тысяч ребят. Наше министерство не только дает возможность устроиться на работу, но и пристально следит за соблюдением трудового законодательства", - сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Борис Семеняк.
Подростков их в основном привлекают в качестве озеленителей, подсобных рабочих в сельхозорганизациях и производственных бригадах. Поскольку около 80% работодателей - это образовательные учреждения, чаще всего подростков приглашают для благоустройства школьных территорий, восстановления книжного фонда, ухода за клумбами.
Реестры работодателей имеются в каждом центре занятости. Для трудоустройства школьникам можно обратиться в образовательное учреждение или непосредственно в учреждение занятости по месту жительства.