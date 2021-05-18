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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
https://ria.ru/20210518/rabota-1732830598.html
Около 7 тысяч подростков Ставрополья смогут летом найти работу
Около 7 тысяч подростков Ставрополья смогут летом найти работу - РИА Новости, 18.05.2021
Около 7 тысяч подростков Ставрополья смогут летом найти работу
Порядка 7 тысяч подростков Ставропольского края смогут трудоустроиться летом, на эти цели власти региона выделили 9,2 миллиона рублей, сообщает министерство... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:29
2021-05-18T16:29
ставропольский край
ставропольский край
общество
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СТАВРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Порядка 7 тысяч подростков Ставропольского края смогут трудоустроиться летом, на эти цели власти региона выделили 9,2 миллиона рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения региона.Средства выделены в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения".Подростков их в основном привлекают в качестве озеленителей, подсобных рабочих в сельхозорганизациях и производственных бригадах. Поскольку около 80% работодателей - это образовательные учреждения, чаще всего подростков приглашают для благоустройства школьных территорий, восстановления книжного фонда, ухода за клумбами.Реестры работодателей имеются в каждом центре занятости. Для трудоустройства школьникам можно обратиться в образовательное учреждение или непосредственно в учреждение занятости по месту жительства.
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ставропольский край, общество

Около 7 тысяч подростков Ставрополья смогут летом найти работу

16:29 18.05.2021
 
© Fotolia / highwaystarzПодросток моет посуду в ресторане
Подросток моет посуду в ресторане - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Fotolia / highwaystarz
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СТАВРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Порядка 7 тысяч подростков Ставропольского края смогут трудоустроиться летом, на эти цели власти региона выделили 9,2 миллиона рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения региона.
Средства выделены в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения".
"На Ставрополье ежегодно с большим вниманием подходят к трудоустройству школьников не только на летних каникулах, но и вообще в свободное от учебы время. На сегодняшний день изъявили желание заработать летом более 2 тысяч ребят. Наше министерство не только дает возможность устроиться на работу, но и пристально следит за соблюдением трудового законодательства", - сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Борис Семеняк.
Подростков их в основном привлекают в качестве озеленителей, подсобных рабочих в сельхозорганизациях и производственных бригадах. Поскольку около 80% работодателей - это образовательные учреждения, чаще всего подростков приглашают для благоустройства школьных территорий, восстановления книжного фонда, ухода за клумбами.
Реестры работодателей имеются в каждом центре занятости. Для трудоустройства школьникам можно обратиться в образовательное учреждение или непосредственно в учреждение занятости по месту жительства.
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