https://ria.ru/20210518/rabota-1732830598.html

Около 7 тысяч подростков Ставрополья смогут летом найти работу

Около 7 тысяч подростков Ставрополья смогут летом найти работу - РИА Новости, 18.05.2021

Около 7 тысяч подростков Ставрополья смогут летом найти работу

Порядка 7 тысяч подростков Ставропольского края смогут трудоустроиться летом, на эти цели власти региона выделили 9,2 миллиона рублей, сообщает министерство... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:29

2021-05-18T16:29

2021-05-18T16:29

ставропольский край

ставропольский край

общество

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СТАВРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Порядка 7 тысяч подростков Ставропольского края смогут трудоустроиться летом, на эти цели власти региона выделили 9,2 миллиона рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения региона.Средства выделены в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения".Подростков их в основном привлекают в качестве озеленителей, подсобных рабочих в сельхозорганизациях и производственных бригадах. Поскольку около 80% работодателей - это образовательные учреждения, чаще всего подростков приглашают для благоустройства школьных территорий, восстановления книжного фонда, ухода за клумбами.Реестры работодателей имеются в каждом центре занятости. Для трудоустройства школьникам можно обратиться в образовательное учреждение или непосредственно в учреждение занятости по месту жительства.

https://ria.ru/20210517/ovoschi-1732653470.html

ставропольский край

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2021

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ставропольский край, общество