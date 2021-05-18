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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210518/proverki-1732788852.html
Более 18 тысяч дачных участков проверили в Подмосковье за месяц
Более 18 тысяч дачных участков проверили в Подмосковье за месяц
Более 18 тысяч участков осмотрел муниципальный земельный контроль Подмосковья для выявления нецелевого использования земли и доначисления земельного налога с... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:57
2021-05-18T12:57
новости подмосковья
дача
жилье
московская область (подмосковье)
солнечногорск
воскресенск
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Более 18 тысяч участков осмотрел муниципальный земельный контроль Подмосковья для выявления нецелевого использования земли и доначисления земельного налога с середины апреля, говорится в сообщении пресс-службы Минимущества Московской области.Всего, согласно данным пресс-службы, до конца года планируется осмотреть еще 50 тысяч участков.Она добавила, что лидерами по проверкам стали городские округа Солнечногорск, где земельные инспекторы осмотрели 2363 земельных участков, Воскресенск - 1550 земельных участков, Клин – 1489.
https://realty.ria.ru/20210303/mnogodetnye-1599753736.html
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дача, жилье, московская область (подмосковье), солнечногорск, воскресенск

Более 18 тысяч дачных участков проверили в Подмосковье за месяц

12:57 18.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧастный дом в Московской области
Частный дом в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Более 18 тысяч участков осмотрел муниципальный земельный контроль Подмосковья для выявления нецелевого использования земли и доначисления земельного налога с середины апреля, говорится в сообщении пресс-службы Минимущества Московской области.
Всего, согласно данным пресс-службы, до конца года планируется осмотреть еще 50 тысяч участков.
"С середины апреля муниципальный земельный контроль осмотрел более 18,5 тысячи земельных участков, на 8500 из которых подтвердилось коммерческое использование земель или неиспользование. Правообладателям этих земель будет пересчитан земельный налог", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Она добавила, что лидерами по проверкам стали городские округа Солнечногорск, где земельные инспекторы осмотрели 2363 земельных участков, Воскресенск - 1550 земельных участков, Клин – 1489.
Строительство дома в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 14:05Новости Подмосковья
В Подмосковье 182 многодетные семьи получили земельные участки в 2021 г
 
Новости ПодмосковьяДачаЖильеМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскВоскресенск
 
 
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