https://ria.ru/20210518/proverki-1732788852.html

Более 18 тысяч дачных участков проверили в Подмосковье за месяц

Более 18 тысяч дачных участков проверили в Подмосковье за месяц

Более 18 тысяч участков осмотрел муниципальный земельный контроль Подмосковья для выявления нецелевого использования земли и доначисления земельного налога с... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:57

2021-05-18T12:57

2021-05-18T12:57

новости подмосковья

дача

жилье

московская область (подмосковье)

солнечногорск

воскресенск

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Более 18 тысяч участков осмотрел муниципальный земельный контроль Подмосковья для выявления нецелевого использования земли и доначисления земельного налога с середины апреля, говорится в сообщении пресс-службы Минимущества Московской области.Всего, согласно данным пресс-службы, до конца года планируется осмотреть еще 50 тысяч участков.Она добавила, что лидерами по проверкам стали городские округа Солнечногорск, где земельные инспекторы осмотрели 2363 земельных участков, Воскресенск - 1550 земельных участков, Клин – 1489.

https://realty.ria.ru/20210303/mnogodetnye-1599753736.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

воскресенск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дача, жилье, московская область (подмосковье), солнечногорск, воскресенск