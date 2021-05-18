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Более 18 тысяч дачных участков проверили в Подмосковье за месяц
Более 18 тысяч дачных участков проверили в Подмосковье за месяц
Более 18 тысяч участков осмотрел муниципальный земельный контроль Подмосковья для выявления нецелевого использования земли и доначисления земельного налога с... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:57
2021-05-18T12:57
2021-05-18T12:57
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Более 18 тысяч участков осмотрел муниципальный земельный контроль Подмосковья для выявления нецелевого использования земли и доначисления земельного налога с середины апреля, говорится в сообщении пресс-службы Минимущества Московской области.Всего, согласно данным пресс-службы, до конца года планируется осмотреть еще 50 тысяч участков.Она добавила, что лидерами по проверкам стали городские округа Солнечногорск, где земельные инспекторы осмотрели 2363 земельных участков, Воскресенск - 1550 земельных участков, Клин – 1489.
https://realty.ria.ru/20210303/mnogodetnye-1599753736.html
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дача, жилье, московская область (подмосковье), солнечногорск, воскресенск