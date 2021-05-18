https://ria.ru/20210518/proisshestviya-1732819868.html

В Красноярском крае будут судить подростков, готовивших теракты

В Красноярском крае будут судить подростков, готовивших теракты - РИА Новости, 18.05.2021

В Красноярском крае будут судить подростков, готовивших теракты

Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело в отношении трех 15-летних подростков из Канска, которые учились обращаться со взрывчаткой, чтобы совершать... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:29

2021-05-18T15:29

2021-05-18T15:29

россия

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

канск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело в отношении трех 15-летних подростков из Канска, которые учились обращаться со взрывчаткой, чтобы совершать теракты, сообщает ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года "обвиняемые, находясь в городе Канске, объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности"."Подростки самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготавливали их и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках", - говорится в сообщении.По материалам УФСБ подросткам вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности; четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору; три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору."Прокурором утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.

https://ria.ru/20210517/tyumen-1732697916.html

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россия

красноярский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, канск, происшествия