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В Красноярском крае будут судить подростков, готовивших теракты
В Красноярском крае будут судить подростков, готовивших теракты - РИА Новости, 18.05.2021
В Красноярском крае будут судить подростков, готовивших теракты
Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело в отношении трех 15-летних подростков из Канска, которые учились обращаться со взрывчаткой, чтобы совершать... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:29
2021-05-18T15:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
канск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело в отношении трех 15-летних подростков из Канска, которые учились обращаться со взрывчаткой, чтобы совершать теракты, сообщает ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года "обвиняемые, находясь в городе Канске, объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности"."Подростки самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготавливали их и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках", - говорится в сообщении.По материалам УФСБ подросткам вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности; четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору; три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору."Прокурором утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.
https://ria.ru/20210517/tyumen-1732697916.html
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, канск, происшествия

В Красноярском крае будут судить подростков, готовивших теракты

15:29 18.05.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело в отношении трех 15-летних подростков из Канска, которые учились обращаться со взрывчаткой, чтобы совершать теракты, сообщает ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года "обвиняемые, находясь в городе Канске, объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности".
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 18:55
В Тюмени арестовали подростка, пошутившего о теракте
"Подростки самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготавливали их и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках", - говорится в сообщении.
По материалам УФСБ подросткам вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности; четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору; три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
"Прокурором утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКанскПроисшествия
 
 
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