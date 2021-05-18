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В Липецке стартует проект для школьников "Время новых возможностей"
В Липецке стартует проект для школьников "Время новых возможностей" - РИА Новости, 18.05.2021
В Липецке стартует проект для школьников "Время новых возможностей"
Новый проект "Время новых возможностей", призванный помочь школьникам выбрать профессию, стартует в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:39
2021-05-18T13:39
2021-05-18T13:43
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Новый проект "Время новых возможностей", призванный помочь школьникам выбрать профессию, стартует в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ученикам 3-8 классов будет открыт бесплатный доступ к тесту, который разработал МГУ, чтобы определить склонности ребёнка к наиболее подходящей профессии. "Это будет не просто диагностика, а конкурс с решением практических задач", - сказал глава области.Артамонов отметил, что профессиональная диагностика, разработанная специалистами МГУ – только один из этапов проекта. Участники также решат кейсы, с которыми представители профессиональных областей сталкиваются в работе. Лучшие получат призы. В том числе, 10 финалистов отправятся в Международный детский центр "Артек" в сентябре. Первые этапы конкурса пройдут дистанционно. Очный финал конкурса состоится в Центре поддержки одаренных детей "Стратегия" в августе."Ребёнок из любой семьи должен иметь возможности для развития и лучшего будущего", – отметил Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, общество