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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210518/privivka-1732841656.html
В Подмосковье сделать прививку от COVID-19 можно любой из трех вакцин
В Подмосковье сделать прививку от COVID-19 можно любой из трех вакцин - РИА Новости, 18.05.2021
В Подмосковье сделать прививку от COVID-19 можно любой из трех вакцин
Московская область получила более 1,1 миллиона доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, в основном это препарат "Спутник V", но также в регион поставлены... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:20
2021-05-18T17:20
новости подмосковья
вакцинация россиян от covid-19
светлана стригункова
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московская область получила более 1,1 миллиона доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, в основном это препарат "Спутник V", но также в регион поставлены вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Все медицинские организации Московской области в полном объёме обеспечены вакциной от COVID-19. Конечно, в основном это препарат "Спутник V", другие вакцины представлены в меньшем количестве. Наша задача - сделать так, чтобы жители и гости Подмосковья могли сделать прививку от коронавируса быстро, легко и удобно, особенно в период предстоящих отпусков", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.Отмечается, что уточнить наличие той или иной вакцины в пункте вакцинации жители могут в своей медицинской организации. Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Сделать прививку можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Также для удобства жителей и гостей Подмосковья организована выездная вакцинация в СНТ. Адреса и время работы прививочных пунктов можно посмотреть на сайте.
https://ria.ru/20210518/vaktsina-1732764556.html
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вакцинация россиян от covid-19, светлана стригункова , коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)

В Подмосковье сделать прививку от COVID-19 можно любой из трех вакцин

17:20 18.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московская область получила более 1,1 миллиона доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, в основном это препарат "Спутник V", но также в регион поставлены вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Все медицинские организации Московской области в полном объёме обеспечены вакциной от COVID-19. Конечно, в основном это препарат "Спутник V", другие вакцины представлены в меньшем количестве. Наша задача - сделать так, чтобы жители и гости Подмосковья могли сделать прививку от коронавируса быстро, легко и удобно, особенно в период предстоящих отпусков", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
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Отмечается, что уточнить наличие той или иной вакцины в пункте вакцинации жители могут в своей медицинской организации. Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Сделать прививку можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Также для удобства жителей и гостей Подмосковья организована выездная вакцинация в СНТ. Адреса и время работы прививочных пунктов можно посмотреть на сайте.
 
Новости ПодмосковьяВакцинация россиян от COVID-19Светлана СтригунковаКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)
 
 
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