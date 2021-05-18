https://ria.ru/20210518/privivka-1732841656.html

В Подмосковье сделать прививку от COVID-19 можно любой из трех вакцин

В Подмосковье сделать прививку от COVID-19 можно любой из трех вакцин - РИА Новости, 18.05.2021

В Подмосковье сделать прививку от COVID-19 можно любой из трех вакцин

Московская область получила более 1,1 миллиона доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, в основном это препарат "Спутник V", но также в регион поставлены... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:20

2021-05-18T17:20

2021-05-18T17:20

новости подмосковья

вакцинация россиян от covid-19

светлана стригункова

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московская область получила более 1,1 миллиона доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, в основном это препарат "Спутник V", но также в регион поставлены вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Все медицинские организации Московской области в полном объёме обеспечены вакциной от COVID-19. Конечно, в основном это препарат "Спутник V", другие вакцины представлены в меньшем количестве. Наша задача - сделать так, чтобы жители и гости Подмосковья могли сделать прививку от коронавируса быстро, легко и удобно, особенно в период предстоящих отпусков", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.Отмечается, что уточнить наличие той или иной вакцины в пункте вакцинации жители могут в своей медицинской организации. Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Сделать прививку можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Также для удобства жителей и гостей Подмосковья организована выездная вакцинация в СНТ. Адреса и время работы прививочных пунктов можно посмотреть на сайте.

https://ria.ru/20210518/vaktsina-1732764556.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, светлана стригункова , коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)