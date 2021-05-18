https://ria.ru/20210518/priostanovka-1732799845.html
Роспотребнадзор приостановил работу ЦДМ из-за нарушений мер по COVID-19
Роспотребнадзор приостановил работу ЦДМ из-за нарушений мер по COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2021
Роспотребнадзор приостановил работу ЦДМ из-за нарушений мер по COVID-19
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина на Лубянке в Москве из-за нарушений антиковидных ограничений. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:56
2021-05-18T13:56
2021-05-18T17:51
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина на Лубянке в Москве из-за нарушений антиковидных ограничений.В пресс-службе ведомства отметили, что против АО "Лубянка-Девелопмент" начали административное расследование, его материалы передадут в Тверской суд столицы.В минувшие выходные в соцсетях распространились фото и видео столпотворения на автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром", которая прошла в Центральном детском магазине.В Роспотребнадзоре указали на многочисленные нарушения: недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, недостаточный запас антисептика, персонал магазина не сделал тесты на коронавирус.Ранее административное дело возбудили также против организатора автограф-сессии ООО "Бабл".
https://ria.ru/20210510/moskvarium-1731640163.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия