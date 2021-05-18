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"Газпром нефть" в I квартале получила 84,16 млрд рублей прибыли по МФСО
"Газпром нефть" в I квартале получила 84,16 млрд рублей прибыли по МФСО - РИА Новости, 18.05.2021
"Газпром нефть" в I квартале получила 84,16 млрд рублей прибыли по МФСО
"Газпром нефть" в первом квартале получила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 84,156 миллиарда рублей против убытка в 13,8 миллиарда рублей... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:40
2021-05-18T16:42
александр дюков
газпром нефть
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "Газпром нефть" в первом квартале получила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 84,156 миллиарда рублей против убытка в 13,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.Кроме того, выручка "Газпром нефти" по итогам квартала составила 610,98 миллиарда рублей, увеличившись на 18,7%. Скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) - 193,6 миллиарда рублей против 99,1 миллиарда рублей за первый квартал 2020 года."Мировой рынок нефти продолжает испытывать на себе последствия пандемии коронавируса, однако это не помешало нашей компании обеспечить положительную динамику чистой прибыли уже четвертый квартал подряд. По сравнению со сложными первыми месяцами 2020 года мы вдвое увеличили показатель EBITDA, а соотношение чистого долга к EBITDA составило чуть более 1", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.
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александр дюков, газпром нефть, новости компаний - экономика

"Газпром нефть" в I квартале получила 84,16 млрд рублей прибыли по МФСО

13:40 18.05.2021 (обновлено: 16:42 18.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба "Газпром нефть""Газпром нефть" в I квартале получила 84,16 млрд руб прибыли по МСФО против убытка ранее
Газпром нефть в I квартале получила 84,16 млрд руб прибыли по МСФО против убытка ранее - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : пресс-служба "Газпром нефть"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "Газпром нефть" в первом квартале получила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 84,156 миллиарда рублей против убытка в 13,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Кроме того, выручка "Газпром нефти" по итогам квартала составила 610,98 миллиарда рублей, увеличившись на 18,7%. Скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) - 193,6 миллиарда рублей против 99,1 миллиарда рублей за первый квартал 2020 года.
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"Мировой рынок нефти продолжает испытывать на себе последствия пандемии коронавируса, однако это не помешало нашей компании обеспечить положительную динамику чистой прибыли уже четвертый квартал подряд. По сравнению со сложными первыми месяцами 2020 года мы вдвое увеличили показатель EBITDA, а соотношение чистого долга к EBITDA составило чуть более 1", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.
 
Александр ДюковГазпром нефтьНовости компаний - Экономика
 
 
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