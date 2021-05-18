https://ria.ru/20210518/pozhary-1732843523.html

Югра примет меры для тушения природных пожаров

Югра примет меры для тушения природных пожаров - РИА Новости, 18.05.2021

Югра примет меры для тушения природных пожаров

Ханты-Мансийский автономный округ, где с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 17 возгораний в лесах, принимает все меры для ликвидации природных... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:32

2021-05-18T17:32

2021-05-18T17:32

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ, где с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 17 возгораний в лесах, принимает все меры для ликвидации природных пожаров, в том числе в других регионах РФ, сообщила глава региона Наталья Комарова.Ранее департамент недропользования и природных ресурсов Югры информировал, что площадь возгораний в лесах региона с начала пожароопасного сезона составила около 364 гектаров. На утро вторника в регионе действовал один лесной пожар на 76 гектарах. Ситуацию обсудили на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провела Наталья Комарова."Мы принимаем все необходимые меры для тушения пожаров. В настоящее время Югра оказывает помощь в обеспечении пожарной безопасности в Тюменской области... В предыдущие годы наши специалисты работали на тушении пожаров в Красноярском крае, Якутии", - приводит сайт регионального правительства слова Комаровой.Она отметила, что с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 66 пожаров: 17 лесных, остальные - ландшафтные. Специалисты МЧС в свою очередь уточнили, что основными причинами ландшафтных пожаров в Югре стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрического и газового оборудования. Оперативность тушения лесных пожаров в регионе в первые сутки составляет 92,3%, говорится в сообщении.В регионе с 23 апреля объявлен пожароопасный сезон, к ликвидации природных возгораний в округе готовы около 700 единиц техники и почти 1200 человек.Власти автономного округа в конце апреля сообщали, что 50 пожарных авиалесоохраны Югры направились в Тюменскую область для помощи в тушении природных пожаров после соответствующего обращения губернатора соседнего региона Александра Моора. Решение принималось в том числе с учетом стабильной лесопожарной ситуации в Югре.

https://ria.ru/20210517/les-1732577484.html

https://ria.ru/20210513/yugra-1732213739.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

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россия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, происшествия