Югра примет меры для тушения природных пожаров
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ, где с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 17 возгораний в лесах, принимает все меры для ликвидации природных пожаров, в том числе в других регионах РФ, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Ранее департамент недропользования и природных ресурсов Югры информировал, что площадь возгораний в лесах региона с начала пожароопасного сезона составила около 364 гектаров. На утро вторника в регионе действовал один лесной пожар на 76 гектарах. Ситуацию обсудили на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провела Наталья Комарова.
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"Мы принимаем все необходимые меры для тушения пожаров. В настоящее время Югра оказывает помощь в обеспечении пожарной безопасности в Тюменской области... В предыдущие годы наши специалисты работали на тушении пожаров в Красноярском крае, Якутии", - приводит сайт регионального правительства слова Комаровой.
Она отметила, что с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 66 пожаров: 17 лесных, остальные - ландшафтные. Специалисты МЧС в свою очередь уточнили, что основными причинами ландшафтных пожаров в Югре стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрического и газового оборудования. Оперативность тушения лесных пожаров в регионе в первые сутки составляет 92,3%, говорится в сообщении.
В регионе с 23 апреля объявлен пожароопасный сезон, к ликвидации природных возгораний в округе готовы около 700 единиц техники и почти 1200 человек.
Власти автономного округа в конце апреля сообщали, что 50 пожарных авиалесоохраны Югры направились в Тюменскую область для помощи в тушении природных пожаров после соответствующего обращения губернатора соседнего региона Александра Моора. Решение принималось в том числе с учетом стабильной лесопожарной ситуации в Югре.