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Появились подробности гибели матери и двух детей при пожаре в Оренбуржье
Появились подробности гибели матери и двух детей при пожаре в Оренбуржье - РИА Новости, 18.05.2021
Появились подробности гибели матери и двух детей при пожаре в Оренбуржье
Дом в оренбургском городе Бугуруслан, при пожаре в котором погибли женщина и две ее маленькие дочери, был подожжен, возбуждено уголовное дело об убийстве,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:55
2021-05-18T14:55
оренбургская область
бугуруслан
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дом в оренбургском городе Бугуруслан, при пожаре в котором погибли женщина и две ее маленькие дочери, был подожжен, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте СК РФ.Как информировало ГУМЧС по региону, женщина и две ее дочки погибли при пожаре в жилом доме в Бугуруслане."По результатам проверки сообщения о смерти жительницы города Бугуруслан и двоих ее малолетних дочерей возбуждено уголовное дело по пп. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 18 мая при тушении пожара в частном жилом доме в Бугуруслане были обнаружены тела женщины 39 лет, а также двух ее малолетних дочерей 3 и 5 лет. Подчеркивается, что в рамках осмотра места происшествия были выявлены признаки, указывающие на то, что дом загорелся из-за поджога. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
https://ria.ru/20210517/podzhog-1732629261.html
оренбургская область
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оренбургская область, бугуруслан, происшествия

Появились подробности гибели матери и двух детей при пожаре в Оренбуржье

14:55 18.05.2021
 
© Фото : СУСК РФ по Оренбургской областиПожар на улице Фруктовая в городе Бугуруслан
Пожар на улице Фруктовая в городе Бугуруслан - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : СУСК РФ по Оренбургской области
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дом в оренбургском городе Бугуруслан, при пожаре в котором погибли женщина и две ее маленькие дочери, был подожжен, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте СК РФ.
Как информировало ГУМЧС по региону, женщина и две ее дочки погибли при пожаре в жилом доме в Бугуруслане.
"По результатам проверки сообщения о смерти жительницы города Бугуруслан и двоих ее малолетних дочерей возбуждено уголовное дело по пп. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 18 мая при тушении пожара в частном жилом доме в Бугуруслане были обнаружены тела женщины 39 лет, а также двух ее малолетних дочерей 3 и 5 лет. Подчеркивается, что в рамках осмотра места происшествия были выявлены признаки, указывающие на то, что дом загорелся из-за поджога. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
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Оренбургская областьБугурусланПроисшествия
 
 
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