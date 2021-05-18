https://ria.ru/20210518/pozhar-1732812647.html

Появились подробности гибели матери и двух детей при пожаре в Оренбуржье

Появились подробности гибели матери и двух детей при пожаре в Оренбуржье - РИА Новости, 18.05.2021

Появились подробности гибели матери и двух детей при пожаре в Оренбуржье

Дом в оренбургском городе Бугуруслан, при пожаре в котором погибли женщина и две ее маленькие дочери, был подожжен, возбуждено уголовное дело об убийстве,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:55

2021-05-18T14:55

2021-05-18T14:55

оренбургская область

бугуруслан

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дом в оренбургском городе Бугуруслан, при пожаре в котором погибли женщина и две ее маленькие дочери, был подожжен, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте СК РФ.Как информировало ГУМЧС по региону, женщина и две ее дочки погибли при пожаре в жилом доме в Бугуруслане."По результатам проверки сообщения о смерти жительницы города Бугуруслан и двоих ее малолетних дочерей возбуждено уголовное дело по пп. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 18 мая при тушении пожара в частном жилом доме в Бугуруслане были обнаружены тела женщины 39 лет, а также двух ее малолетних дочерей 3 и 5 лет. Подчеркивается, что в рамках осмотра места происшествия были выявлены признаки, указывающие на то, что дом загорелся из-за поджога. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

https://ria.ru/20210517/podzhog-1732629261.html

оренбургская область

бугуруслан

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оренбургская область, бугуруслан, происшествия