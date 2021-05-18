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На Ямале за ночь загорелись несколько домов
На Ямале за ночь загорелись несколько домов - РИА Новости, 18.05.2021
На Ямале за ночь загорелись несколько домов
Пять расселенных многоквартирных домов горели минувшей ночью в Ноябрьске (ЯНАО), во всех случаях не исключается поджог, сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:33
2021-05-18T09:33
2021-05-18T09:37
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ноябрьск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая - РИА Новости. Пять расселенных многоквартирных домов горели минувшей ночью в Ноябрьске (ЯНАО), во всех случаях не исключается поджог, сообщает управление МЧС по региону.По данным МЧС, сообщения о возгораниях в пяти деревянных многоквартирных домах приходили в экстренные службы в течение полутора часов. В одном случае огонь повредил здание по всей площади - около 700 "квадратов", на ликвидацию ушло четыре часа."К счастью, что все пожары произошли в расселенных домах, погибших и пострадавших нет, угроза рядом стоящим объектам отсутствовала... По предварительной информации, все пять пожаров произошли по причине поджога", - добавили в управлении МЧС.
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ноябрьск
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ноябрьск, происшествия