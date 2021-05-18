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Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень" возобновили после лесного пожара
Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень" возобновили после лесного пожара - РИА Новости, 18.05.2021
Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень" возобновили после лесного пожара
Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень", ограниченное ранее из-за лесного пожара, возобновлено, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе управления ГИБДД РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:29
2021-05-18T09:29
2021-05-18T09:29
свердловская область
камышлов
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень", ограниченное ранее из-за лесного пожара, возобновлено, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.В понедельник управление сообщило, что со 123-го по 143-й километр трассы движение транспорта закрыто в связи с лесным пожаром. Отмечалось, что весь транспорт пускают через город Камышлов."Трассу открыли. Возгорание локализовали. Движение возобновлено", - сказали в ведомстве.
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Мощный лесной пожар на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень"
Движение на трассе "Екатеринбург – Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара. Сотрудники госавтоинспекции весь транспорт пускают через город Камышлов.
2021-05-18T09:29
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свердловская область, камышлов, происшествия