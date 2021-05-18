https://ria.ru/20210518/pozhar-1732746395.html

Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень" возобновили после лесного пожара

Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень" возобновили после лесного пожара - РИА Новости, 18.05.2021

Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень" возобновили после лесного пожара

Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень", ограниченное ранее из-за лесного пожара, возобновлено, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе управления ГИБДД РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:29

2021-05-18T09:29

2021-05-18T09:29

свердловская область

камышлов

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень", ограниченное ранее из-за лесного пожара, возобновлено, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.В понедельник управление сообщило, что со 123-го по 143-й километр трассы движение транспорта закрыто в связи с лесным пожаром. Отмечалось, что весь транспорт пускают через город Камышлов."Трассу открыли. Возгорание локализовали. Движение возобновлено", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210517/pozhar-1732714812.html

свердловская область

камышлов

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Мощный лесной пожар на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень" Движение на трассе "Екатеринбург – Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара. Сотрудники госавтоинспекции весь транспорт пускают через город Камышлов. 2021-05-18T09:29 true PT0M20S

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свердловская область, камышлов, происшествия