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Вильфанд назвал причину жаркой погоды в Москве
Вильфанд назвал причину жаркой погоды в Москве - РИА Новости, 18.05.2021
Вильфанд назвал причину жаркой погоды в Москве
Сухой воздух из пустыни Каракумы обеспечил рекордную жару до 35 градусов в Москве, области и ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:22
2021-05-18T14:22
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
воронежская область
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сухой воздух из пустыни Каракумы обеспечил рекордную жару до 35 градусов в Москве, области и ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее Гидрометцентр предупредил, что с 13 до 18 часов 18 мая жара в ряде регионов ЦФО, в том числе в Москве и Подмосковье, может достичь 35 градусов."Жара связана с тем, что сейчас энергия солнца такая же, как 25-26 июля, а это самый жаркий период... Она еще потому велика, что воздух поступает из Средней Азии, из пустыни Каракумы. Более того, воздух чистый и в нем мало молекул водяного пара, очень сухой воздух. &lt;...&gt; И при малооблачной погоде солнечные лучи, которые поступают на подстилающую поверхность в ЦФО, они не отражаются и не поглощаются, поэтому большая часть солнечной энергии достигает почвы и прогревает ее, это тепло передается очень быстро в приземный слой воздуха", - сказал Вильфанд.Синоптик отметил, что индекс ультрафиолетовой радиации на уровне 5-6 (умеренно высоком), что бывает довольно редко в умеренных широтах, особенно в столичном регионе. Как уточнил Вильфанд, самые сухие воздушные массы поступают в Тамбовскую и Воронежскую области.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, воронежская область, московская область (подмосковье), общество

Вильфанд назвал причину жаркой погоды в Москве

14:22 18.05.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сухой воздух из пустыни Каракумы обеспечил рекордную жару до 35 градусов в Москве, области и ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее Гидрометцентр предупредил, что с 13 до 18 часов 18 мая жара в ряде регионов ЦФО, в том числе в Москве и Подмосковье, может достичь 35 градусов.
Молодые люди в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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"Жара связана с тем, что сейчас энергия солнца такая же, как 25-26 июля, а это самый жаркий период... Она еще потому велика, что воздух поступает из Средней Азии, из пустыни Каракумы. Более того, воздух чистый и в нем мало молекул водяного пара, очень сухой воздух. <...> И при малооблачной погоде солнечные лучи, которые поступают на подстилающую поверхность в ЦФО, они не отражаются и не поглощаются, поэтому большая часть солнечной энергии достигает почвы и прогревает ее, это тепло передается очень быстро в приземный слой воздуха", - сказал Вильфанд.
Синоптик отметил, что индекс ультрафиолетовой радиации на уровне 5-6 (умеренно высоком), что бывает довольно редко в умеренных широтах, особенно в столичном регионе. Как уточнил Вильфанд, самые сухие воздушные массы поступают в Тамбовскую и Воронежскую области.
 
ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваВоронежская областьМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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