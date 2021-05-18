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В университете рассказали о студенте, сбившем пешеходов в Москве
В университете рассказали о студенте, сбившем пешеходов в Москве - РИА Новости, 18.05.2021
В университете рассказали о студенте, сбившем пешеходов в Москве
Семнадцатилетний водитель, сбивший четырех человек на юго-востоке Москвы, учится на первом курсе Московского финансово-юридического университета, сообщили РИА... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:39
2021-05-18T16:02
россия
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Семнадцатилетний водитель, сбивший четырех человек на юго-востоке Москвы, учится на первом курсе Московского финансово-юридического университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Авария на Волгоградском проспекте произошла сегодня утром. Водитель "Жигулей" не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в людей. Четырех пострадавших госпитализировали. Как выяснилось, за рулем был 17-летний юноша Эльмар, водительских прав у него нет. В МФЮА уточнили, что молодой человек действительно учится по направлению "Экономика и бухгалтерский учет". "Оценки у него удовлетворительные, нередко пропускает занятия, методисты характеризуют его как не самого лучшего студента. С ним и с его родителями нередко проводились профилактические беседы", — сказал представитель университета.Он добавил, что однокурсники и руководство поддерживают пострадавших и завтра навестят их."В университете все опечалены произошедшим, надеемся, что пострадавшие скоро пойдут на поправку", — отметили в вузе.
https://ria.ru/20210427/proisshestvie-1730092547.html
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россия, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

В университете рассказали о студенте, сбившем пешеходов в Москве

14:39 18.05.2021 (обновлено: 16:02 18.05.2021)
 
© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия ДТП на Волгоградском проспекте, где автомобиль ВАЗ выехал на тротуар и сбил пешеходов
Последствия ДТП на Волгоградском проспекте, где автомобиль ВАЗ выехал на тротуар и сбил пешеходов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Семнадцатилетний водитель, сбивший четырех человек на юго-востоке Москвы, учится на первом курсе Московского финансово-юридического университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Авария на Волгоградском проспекте произошла сегодня утром. Водитель "Жигулей" не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в людей. Четырех пострадавших госпитализировали. Как выяснилось, за рулем был 17-летний юноша Эльмар, водительских прав у него нет.
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В МФЮА уточнили, что молодой человек действительно учится по направлению "Экономика и бухгалтерский учет".
"Оценки у него удовлетворительные, нередко пропускает занятия, методисты характеризуют его как не самого лучшего студента. С ним и с его родителями нередко проводились профилактические беседы", — сказал представитель университета.
Он добавил, что однокурсники и руководство поддерживают пострадавших и завтра навестят их.
"В университете все опечалены произошедшим, надеемся, что пострадавшие скоро пойдут на поправку", — отметили в вузе.
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