https://ria.ru/20210518/perekhod-1732856152.html

В Подмосковье восстановили разметку на 3500 пешеходных переходах

В Подмосковье восстановили разметку на 3500 пешеходных переходах - РИА Новости, 18.05.2021

В Подмосковье восстановили разметку на 3500 пешеходных переходах

На дорожной сети Московской области восстановили дорожную разметку на 3,5 тысячи пешеходных переходах, в первую очередь разметку восстанавливают на пешеходных... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:46

2021-05-18T18:46

2021-05-18T18:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На дорожной сети Московской области восстановили дорожную разметку на 3,5 тысячи пешеходных переходах, в первую очередь разметку восстанавливают на пешеходных переходах вблизи социально-значимых объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Министр также отметил, что восстановлено более 1,1 тысячи километров линейной разметки на проезжей части. Полностью работы по восстановлению разметки запланировано завершить в июлеВ ведомстве добавили, что всего восстановят около 27,5 тысячи километров линейной разметки и свыше 18,6 тысячи пешеходных переходов. Контроль за выполнением работ осуществляется через специализированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры.

https://ria.ru/20210518/privivka-1732841656.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), общество