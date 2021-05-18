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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210518/perekhod-1732856152.html
В Подмосковье восстановили разметку на 3500 пешеходных переходах
В Подмосковье восстановили разметку на 3500 пешеходных переходах - РИА Новости, 18.05.2021
В Подмосковье восстановили разметку на 3500 пешеходных переходах
На дорожной сети Московской области восстановили дорожную разметку на 3,5 тысячи пешеходных переходах, в первую очередь разметку восстанавливают на пешеходных... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:46
2021-05-18T18:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На дорожной сети Московской области восстановили дорожную разметку на 3,5 тысячи пешеходных переходах, в первую очередь разметку восстанавливают на пешеходных переходах вблизи социально-значимых объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Министр также отметил, что восстановлено более 1,1 тысячи километров линейной разметки на проезжей части. Полностью работы по восстановлению разметки запланировано завершить в июлеВ ведомстве добавили, что всего восстановят около 27,5 тысячи километров линейной разметки и свыше 18,6 тысячи пешеходных переходов. Контроль за выполнением работ осуществляется через специализированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры.
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московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье восстановили разметку на 3500 пешеходных переходах

18:46 18.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник дорожной службы наносит и обновляет разметки на улице в Москв
Сотрудник дорожной службы наносит и обновляет разметки на улице в Москв - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На дорожной сети Московской области восстановили дорожную разметку на 3,5 тысячи пешеходных переходах, в первую очередь разметку восстанавливают на пешеходных переходах вблизи социально-значимых объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Дорожные службы восстановили разметку около 3,5 тысячи пешеходных переходов, что составляет порядка 20% от общего плана работ. На муниципальной сети работы завершили в Волоколамске, Восходе, Павловском Посаде, Талдоме, Орехово-Зуеве и Красногорске", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба.
Министр также отметил, что восстановлено более 1,1 тысячи километров линейной разметки на проезжей части. Полностью работы по восстановлению разметки запланировано завершить в июле
В ведомстве добавили, что всего восстановят около 27,5 тысячи километров линейной разметки и свыше 18,6 тысячи пешеходных переходов. Контроль за выполнением работ осуществляется через специализированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры.
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