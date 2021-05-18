В Подмосковье восстановили разметку на 3500 пешеходных переходах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник дорожной службы наносит и обновляет разметки на улице в Москв
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На дорожной сети Московской области восстановили дорожную разметку на 3,5 тысячи пешеходных переходах, в первую очередь разметку восстанавливают на пешеходных переходах вблизи социально-значимых объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Дорожные службы восстановили разметку около 3,5 тысячи пешеходных переходов, что составляет порядка 20% от общего плана работ. На муниципальной сети работы завершили в Волоколамске, Восходе, Павловском Посаде, Талдоме, Орехово-Зуеве и Красногорске", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба.
Министр также отметил, что восстановлено более 1,1 тысячи километров линейной разметки на проезжей части. Полностью работы по восстановлению разметки запланировано завершить в июле
В ведомстве добавили, что всего восстановят около 27,5 тысячи километров линейной разметки и свыше 18,6 тысячи пешеходных переходов. Контроль за выполнением работ осуществляется через специализированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры.