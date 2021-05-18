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Госдума приняла закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами
Госдума приняла закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами - РИА Новости, 18.05.2021
Госдума приняла закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:22
2021-05-18T12:22
россия
инна святенко
михаил терентьев
госдума рф
единая россия
андрей турчак
общество
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности.Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.Согласно инициативе, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. Решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки - не позднее пяти рабочих дней.Отмечается, что выплата гражданину страховой пенсии по инвалидности будет осуществляться путем зачисления сумм страховой пенсии на его банковский счет, информация о реквизитах которого размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании поданного гражданином через портал "Госуслуги" согласия.Также планируется обязать Пенсионный фонд РФ раз в три года информировать граждан через портал "Госуслуги" о суммах средств пенсионных накоплений с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210515/pensii-1732459382.html
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россия, инна святенко, михаил терентьев, госдума рф, единая россия, андрей турчак, общество

Госдума приняла закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами

12:22 18.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд Пенсионного фонда России
Информационный стенд Пенсионного фонда России - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности.
Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.
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Согласно инициативе, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.
Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. Решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки - не позднее пяти рабочих дней.
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Отмечается, что выплата гражданину страховой пенсии по инвалидности будет осуществляться путем зачисления сумм страховой пенсии на его банковский счет, информация о реквизитах которого размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании поданного гражданином через портал "Госуслуги" согласия.
Также планируется обязать Пенсионный фонд РФ раз в три года информировать граждан через портал "Госуслуги" о суммах средств пенсионных накоплений с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
 
РоссияИнна СвятенкоМихаил ТерентьевГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
 
 
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