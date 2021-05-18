https://ria.ru/20210518/pavodok-1732844864.html

В Приангарье рассказали о ликвидации последствий паводка

В Приангарье рассказали о ликвидации последствий паводка - РИА Новости, 18.05.2021

В Приангарье рассказали о ликвидации последствий паводка

В пострадавших от летнего паводка 2019 года территориях Иркутской области в текущем году должны сдать в эксплуатацию 33 объекта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:41

2021-05-18T17:41

2021-05-18T17:41

иркутская область

россия

дмитрий волков

игорь кобзев

иркутская область

нижнеудинск

заречный

общество

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ИРКУТСК, 18 мая – РИА Новости. В пострадавших от летнего паводка 2019 года территориях Иркутской области в текущем году должны сдать в эксплуатацию 33 объекта, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Строительство социальных объектов и жилья в пострадавших от наводнения 2019 года территориях Иркутской области обсудили на встрече заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков, который находится в регионе с рабочим визитом, и губернатор Приангарья Игорь Кобзев.На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на 2021 год предусмотрено 8 миллиардов рублей, из них 3,5 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, предназначенные для строительства соцобъектов и сооружений инженерной защиты."В утвержденную распоряжением правительства РФ программу по восстановлению вошли 266 объектов, из них 141 уже готов. Работа по еще 42 идет в настоящее время. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 33 объекта, в 2022 году – 36, 2023 году – 50", - говорится в сообщении.По оценке Дмитрия Волкова,в Тулуне и Нижнеудинске уже созданы объекты, которыми может гордиться не только Иркутская область, но и вся страна.Во время заседания штаба по ликвидацию последствий наводнения, которое прошло в правительстве региона, речь шла о реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству жилья и соцобъектов, финансовом обеспечении программы по восстановлению инфраструктуры. Отмечалось, что для реализации намеченных планов есть потребность в дополнительном финансировании."Мы готовы участвовать в софинансировании работ. Надеемся на поддержку. Совместными усилиями в Тулуне мы намерены ввести в эксплуатацию детский сад на улице Заречной и к 1 сентября 2022 года построить школу. Большую работу предстоит провести и в Нижнеудинске, а также Чунском и Тайшетском районах", - сказал Кобзев.Волков будет работать в регионе три дня, в том числе посетит пострадавшие от наводнения территории.В июне и июле 2019 года в Иркутской области произошли наводнения. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек.

https://ria.ru/20210421/shkoly-1729360279.html

https://ria.ru/20210416/dorogi-1728628381.html

https://ria.ru/20210414/baykal-1728235698.html

россия

иркутская область

нижнеудинск

заречный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий волков, игорь кобзев, иркутская область, нижнеудинск, заречный, общество