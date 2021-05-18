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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
https://ria.ru/20210518/pavodok-1732844864.html
В Приангарье рассказали о ликвидации последствий паводка
В Приангарье рассказали о ликвидации последствий паводка - РИА Новости, 18.05.2021
В Приангарье рассказали о ликвидации последствий паводка
В пострадавших от летнего паводка 2019 года территориях Иркутской области в текущем году должны сдать в эксплуатацию 33 объекта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:41
2021-05-18T17:41
иркутская область
россия
дмитрий волков
игорь кобзев
иркутская область
нижнеудинск
заречный
общество
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ИРКУТСК, 18 мая – РИА Новости. В пострадавших от летнего паводка 2019 года территориях Иркутской области в текущем году должны сдать в эксплуатацию 33 объекта, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Строительство социальных объектов и жилья в пострадавших от наводнения 2019 года территориях Иркутской области обсудили на встрече заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков, который находится в регионе с рабочим визитом, и губернатор Приангарья Игорь Кобзев.На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на 2021 год предусмотрено 8 миллиардов рублей, из них 3,5 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, предназначенные для строительства соцобъектов и сооружений инженерной защиты."В утвержденную распоряжением правительства РФ программу по восстановлению вошли 266 объектов, из них 141 уже готов. Работа по еще 42 идет в настоящее время. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 33 объекта, в 2022 году – 36, 2023 году – 50", - говорится в сообщении.По оценке Дмитрия Волкова,в Тулуне и Нижнеудинске уже созданы объекты, которыми может гордиться не только Иркутская область, но и вся страна.Во время заседания штаба по ликвидацию последствий наводнения, которое прошло в правительстве региона, речь шла о реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству жилья и соцобъектов, финансовом обеспечении программы по восстановлению инфраструктуры. Отмечалось, что для реализации намеченных планов есть потребность в дополнительном финансировании."Мы готовы участвовать в софинансировании работ. Надеемся на поддержку. Совместными усилиями в Тулуне мы намерены ввести в эксплуатацию детский сад на улице Заречной и к 1 сентября 2022 года построить школу. Большую работу предстоит провести и в Нижнеудинске, а также Чунском и Тайшетском районах", - сказал Кобзев.Волков будет работать в регионе три дня, в том числе посетит пострадавшие от наводнения территории.В июне и июле 2019 года в Иркутской области произошли наводнения. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек.
https://ria.ru/20210421/shkoly-1729360279.html
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россия, дмитрий волков, игорь кобзев, иркутская область, нижнеудинск, заречный, общество

В Приангарье рассказали о ликвидации последствий паводка

17:41 18.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМост через реку Ангара в Иркутске.
Мост через реку Ангара в Иркутске. - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 18 мая – РИА Новости. В пострадавших от летнего паводка 2019 года территориях Иркутской области в текущем году должны сдать в эксплуатацию 33 объекта, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Строительство социальных объектов и жилья в пострадавших от наводнения 2019 года территориях Иркутской области обсудили на встрече заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков, который находится в регионе с рабочим визитом, и губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 19:32Иркутская область
В Иркутской области рассказали о строительстве школ
На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на 2021 год предусмотрено 8 миллиардов рублей, из них 3,5 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, предназначенные для строительства соцобъектов и сооружений инженерной защиты.
"В утвержденную распоряжением правительства РФ программу по восстановлению вошли 266 объектов, из них 141 уже готов. Работа по еще 42 идет в настоящее время. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 33 объекта, в 2022 году – 36, 2023 году – 50", - говорится в сообщении.
По оценке Дмитрия Волкова,в Тулуне и Нижнеудинске уже созданы объекты, которыми может гордиться не только Иркутская область, но и вся страна.
Города России. Иркутск - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 17:51Иркутская область
Приангарью выделят 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию моста и дорог
Во время заседания штаба по ликвидацию последствий наводнения, которое прошло в правительстве региона, речь шла о реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству жилья и соцобъектов, финансовом обеспечении программы по восстановлению инфраструктуры. Отмечалось, что для реализации намеченных планов есть потребность в дополнительном финансировании.
"Мы готовы участвовать в софинансировании работ. Надеемся на поддержку. Совместными усилиями в Тулуне мы намерены ввести в эксплуатацию детский сад на улице Заречной и к 1 сентября 2022 года построить школу. Большую работу предстоит провести и в Нижнеудинске, а также Чунском и Тайшетском районах", - сказал Кобзев.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 14:06Иркутская область
Приангарью выделят деньги, чтобы защитить Байкал от загрязнения
Волков будет работать в регионе три дня, в том числе посетит пострадавшие от наводнения территории.
В июне и июле 2019 года в Иркутской области произошли наводнения. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек.
 
Иркутская областьРоссияДмитрий ВолковИгорь КобзевИркутская областьНижнеудинскЗаречныйОбщество
 
 
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