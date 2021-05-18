https://ria.ru/20210518/palmoil-1732649941.html

Названа главная опасность пальмового масла

Названа главная опасность пальмового масла - РИА Новости, 18.05.2021

Названа главная опасность пальмового масла

От мыла и шампуня до шоколада с колбасой — вскоре в магазинах перепишут ценники. Дело в пальмовом масле, существенно подорожавшем из-за дефицита. И хотя... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:00

2021-05-18T08:00

2021-05-18T08:01

олег серебрянский

пальмовое масло

вячеслав володин

китай

малайзия

экономика

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Ирина Бадмаева. От мыла и шампуня до шоколада с колбасой — вскоре в магазинах перепишут ценники. Дело в пальмовом масле, существенно подорожавшем из-за дефицита. И хотя специалисты и потребители еще спорят, вредно оно или нет в пищевой продукции, кошельки в любом случае похудеют. На сколько — выяснило РИА Новости. Состав всему головаЗа год пальмовое масло подорожало на бирже более чем на 120 процентов. Котировки превышают тысячу долларов за тонну. Цены взлетели из-за сокращения производства, вызванного коронакризисом, в главных странах-экспортерах — Малайзии и Индонезии. На них приходится 84 процента мирового рынка. В то же время основные потребители — Китай и Индия — наращивают импорт. Возник дефицит. Пальмового масла мировому рынку нужно 75 миллионов тонн в год. Этот ингредиент требуется для шоколадных и кондитерских изделий, выпечки, снеков, фастфуда, колбасы, чипсов, молочных продуктов и детского питания. Его добавляют в мыло, шампуни, кондиционеры для волос, губную помаду, зубную пасту, лосьоны для тела и даже биотопливо. Неудивительно, что подорожание сырья скажется на наших кошельках. Другое масло его не заменит. Соевое, например, тоже прибавило в цене 150 процентов, подсолнечное — 100. Пальмовое популярно у производителей, потому что самое дешевое. К тому же значительно увеличивает срок годности продукции. Поэтому стоимость продуктов питания, косметики, товаров для гигиены зависит от этого сырья напрямую. Так, ГОСТ выделяет несколько видов шоколада с массовой долей какао-масла: молочный (25 процентов), несладкий (50-58), горький (33), темный (40 и выше), белый (20). "Решение о том, какие еще жиры добавить в продукт, производитель принимает самостоятельно. Поскольку больше всего пальмового масла в наиболее дешевом шоколаде, именно он подорожает первым", — говорит Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова. Повлияют также валютный курс, затраты на логистику, таможенные пошлины, стоимость упаковки. Рост цен на шоколад ожидается в диапазоне от пяти до 25 процентов. На косметику и гигиенические товары — от 10 до 25 процентов, полагает эксперт.Более того, производители, повысив отпускные цены на четыре-семь процентов, наверняка попробуют зафиксировать их на год-два вперед, предупреждает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. Впрочем, тогда может вмешаться государство.Дешевый — значит вредныйА споры о пищевой ценности пальмового масла продолжаются. Как отметил 12 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин, в стране нет инициатив по ограничению его применения. Не помогло ни лишение поставщиков налоговых льгот, ни повышение НДС до 20 процентов. После поправок в Налоговый кодекс, принятых в 2019-м, поставки пальмового масла сократились, но ненадолго. В январе этого года — увеличились на 18,8 процента относительно того же месяца 2020-го.Научные данные о пальмовом масле противоречивы. Неправильно называть его канцерогенным и токсичным, отмечает диетолог, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова. В разумных пределах продукт безопасен. Но при переизбытке, как и любой другой жир, может привести к проблемам со здоровьем.Как показывают соцопросы, потребителей смущает дешевизна пальмового масла. Но как раз это легко объяснить. Пальмы растут очень быстро, плодоносят каждые две-три недели. Да и требуется этого масла значительно меньше, чем любого другого. Экономическая выгода очевидна: если добавить его, скажем, в молочные продукты, их себестоимость понизится. По словам главного врача онкологической клиники Олега Серебрянского, вредно не само пальмовое масло, а выделяемые из него при нагревании глицидиловые эфиры. Они, к слову, появляются из любого жира при температуре свыше двухсот градусов. К той же группе канцерогенности относится, кстати, красное мясо — баранина, говядина и свинина. И если ученых в первую очередь волнуют экологические последствия производства пальмового масла (массовая вырубка тропических лесов), то потребителя вскоре озаботит не его польза или вред, а стоимость. С некоторых пор не такая уж и низкая.

https://ria.ru/20201106/naskolko-vyrastut-tseny-na-produkty-1583227327.html

https://ria.ru/20191120/1561128649.html

китай

малайзия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег серебрянский, пальмовое масло, вячеслав володин, китай, малайзия, экономика