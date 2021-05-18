Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210518/otoplenie-1732851655.html
Руденя: Тверская область начала подготовку к новому отопительному сезону
Руденя: Тверская область начала подготовку к новому отопительному сезону - РИА Новости, 18.05.2021
Руденя: Тверская область начала подготовку к новому отопительному сезону
В Тверской области при подготовке к отопительному сезону 2021-22 годов будет проведен капитальный ремонт 20 объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:21
2021-05-18T18:21
тверская область
игорь руденя
тверская область
ржев
калининский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580157268_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_2982e8fd1df7fa517d62016931183cf2.jpg
ТВЕРЬ, 18 мая – РИА Новости. В Тверской области при подготовке к отопительному сезону 2021-22 годов будет проведен капитальный ремонт 20 объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба регионального правительства.Новые котельные будут построены в городе Ржеве, поселке Сандово, сельском поселении Застолбье Рамешковского района, в селах Пушкино и Медное Калининского района. Также будут модернизированы 3,3 километра тепловых сетей."Капитальный ремонт и модернизацию объектов нужно начать уже в мае и завершить к сентябрю. Все работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, а также с работами по газификации", - сказал во вторник губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства.Глава региона подчеркнул, что областные и муниципальные чиновники несут персональную ответственность за своевременную и качественную подготовку к отопительному сезону.В 2020 году в Тверской области в нормативное состояние было приведено 112 котельных, 53 километра тепловых сетей, 37,6 километра сетей водоснабжения и 1,7 километра сетей водоотведения, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210511/gazifikatsiya-1731846873.html
тверская область
ржев
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580157268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bf2f19760d0615db8d1d8f843ead3ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область, ржев, калининский район

Руденя: Тверская область начала подготовку к новому отопительному сезону

18:21 18.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗапуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома
Запуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 18 мая – РИА Новости. В Тверской области при подготовке к отопительному сезону 2021-22 годов будет проведен капитальный ремонт 20 объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новые котельные будут построены в городе Ржеве, поселке Сандово, сельском поселении Застолбье Рамешковского района, в селах Пушкино и Медное Калининского района. Также будут модернизированы 3,3 километра тепловых сетей.
"Капитальный ремонт и модернизацию объектов нужно начать уже в мае и завершить к сентябрю. Все работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, а также с работами по газификации", - сказал во вторник губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства.
Глава региона подчеркнул, что областные и муниципальные чиновники несут персональную ответственность за своевременную и качественную подготовку к отопительному сезону.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 20:11Тверская область
Руденя: в негазифицированные районы Верхневолжья придет "голубое топливо"
В 2020 году в Тверской области в нормативное состояние было приведено 112 котельных, 53 километра тепловых сетей, 37,6 километра сетей водоснабжения и 1,7 километра сетей водоотведения, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьРжевКалининский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния