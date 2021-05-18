https://ria.ru/20210518/otoplenie-1732851655.html

Руденя: Тверская область начала подготовку к новому отопительному сезону

Руденя: Тверская область начала подготовку к новому отопительному сезону - РИА Новости, 18.05.2021

Руденя: Тверская область начала подготовку к новому отопительному сезону

В Тверской области при подготовке к отопительному сезону 2021-22 годов будет проведен капитальный ремонт 20 объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:21

2021-05-18T18:21

2021-05-18T18:21

тверская область

игорь руденя

тверская область

ржев

калининский район

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ТВЕРЬ, 18 мая – РИА Новости. В Тверской области при подготовке к отопительному сезону 2021-22 годов будет проведен капитальный ремонт 20 объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба регионального правительства.Новые котельные будут построены в городе Ржеве, поселке Сандово, сельском поселении Застолбье Рамешковского района, в селах Пушкино и Медное Калининского района. Также будут модернизированы 3,3 километра тепловых сетей."Капитальный ремонт и модернизацию объектов нужно начать уже в мае и завершить к сентябрю. Все работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, а также с работами по газификации", - сказал во вторник губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства.Глава региона подчеркнул, что областные и муниципальные чиновники несут персональную ответственность за своевременную и качественную подготовку к отопительному сезону.В 2020 году в Тверской области в нормативное состояние было приведено 112 котельных, 53 километра тепловых сетей, 37,6 километра сетей водоснабжения и 1,7 километра сетей водоотведения, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210511/gazifikatsiya-1731846873.html

тверская область

ржев

калининский район

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игорь руденя, тверская область, ржев, калининский район