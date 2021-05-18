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Ургант "отомстил" Жириновскому за попытку закрыть его шоу
Ургант "отомстил" Жириновскому за попытку закрыть его шоу - РИА Новости, 18.05.2021
Ургант "отомстил" Жириновскому за попытку закрыть его шоу
Телеведущий Иван Ургант поиронизировал в эфире своего шоу над главой ЛДПР Владимиром Жириновским, который ранее обещал "закрыть" программу. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:05
2021-05-18T17:05
2021-05-18T17:06
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иван ургант
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общество
политика
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Ургант отомстил Жириновскому за попытку закрыть его шоу
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант поиронизировал в эфире своего шоу над главой ЛДПР Владимиром Жириновским, который ранее обещал "закрыть" программу."Жириновский приходил, закрывал нас в пятницу. <…> Депутаты Госдумы нас закрывали здесь, в Останкино, а с фасада Госдумы упала буква "А"", — сказал Ургант.После этого ведущий задумался, почему именно эта буква сорвалась со здания нижней палаты парламента."Хороший вопрос. Потому что "А" прибита гвоздями, а "Г" держится на том же, на чем Владимир Жириновский держится тридцать лет в Госдуме", — заключил он, уточнив, что речь идет об эпоксидном клее. На днях глава ЛДПР заявил о желании закрыть шоу "Вечерний Ургант". После этого в эфире Первого канала политик символически "соединил" две части красной ленты и "опустил" рубильник, а Ургант "спустил" флаг шоу с Останкинской телебашни. Также он предложил Урганту вступить в его партию.
https://ria.ru/20210518/shutka-1732757878.html
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первый канал (телеканал), лдпр, госдума рф, иван ургант, владимир жириновский, общество, политика