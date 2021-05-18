https://ria.ru/20210518/otomstil-1732839329.html

Ургант "отомстил" Жириновскому за попытку закрыть его шоу

Ургант "отомстил" Жириновскому за попытку закрыть его шоу - РИА Новости, 18.05.2021

Ургант "отомстил" Жириновскому за попытку закрыть его шоу

Телеведущий Иван Ургант поиронизировал в эфире своего шоу над главой ЛДПР Владимиром Жириновским, который ранее обещал "закрыть" программу. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:05

2021-05-18T17:05

2021-05-18T17:06

шоубиз

первый канал (телеканал)

лдпр

госдума рф

иван ургант

владимир жириновский

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ургант отомстил Жириновскому за попытку закрыть его шоу

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577942162_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_00ad9078a20869935a5b2ef0e22bae01.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант поиронизировал в эфире своего шоу над главой ЛДПР Владимиром Жириновским, который ранее обещал "закрыть" программу."Жириновский приходил, закрывал нас в пятницу. <…> Депутаты Госдумы нас закрывали здесь, в Останкино, а с фасада Госдумы упала буква "А"", — сказал Ургант.После этого ведущий задумался, почему именно эта буква сорвалась со здания нижней палаты парламента."Хороший вопрос. Потому что "А" прибита гвоздями, а "Г" держится на том же, на чем Владимир Жириновский держится тридцать лет в Госдуме", — заключил он, уточнив, что речь идет об эпоксидном клее. На днях глава ЛДПР заявил о желании закрыть шоу "Вечерний Ургант". После этого в эфире Первого канала политик символически "соединил" две части красной ленты и "опустил" рубильник, а Ургант "спустил" флаг шоу с Останкинской телебашни. Также он предложил Урганту вступить в его партию.

https://ria.ru/20210518/shutka-1732757878.html

https://ria.ru/20210406/urgant-1604442413.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

первый канал (телеканал), лдпр, госдума рф, иван ургант, владимир жириновский, общество, политика