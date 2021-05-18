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В Госдуме оценили влияние "Северного потока — 2" на отношения с Германией
В Госдуме оценили влияние "Северного потока — 2" на отношения с Германией - РИА Новости, 18.05.2021
В Госдуме оценили влияние "Северного потока — 2" на отношения с Германией
Перспективы экономического и энергетического сотрудничества России и Германии в рамках энергоперехода во многом будут зависеть от того, как сложится судьба... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:56
2021-05-18T16:56
россия
allseas
матиас крузе
северный поток — 2
павел завальный
российское газовое общество
газпром
сша
украина
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Перспективы экономического и энергетического сотрудничества России и Германии в рамках энергоперехода во многом будут зависеть от того, как сложится судьба "Северного потока — 2", заявил председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества (РГО) Павел Завальный.Энергопереход объективно создает новые возможности для развития экономического и энергетического сотрудничества РФ и Германии, подчеркнул он, выступая онлайн на XXV Потсдамских встречах. "Однако, для того, чтобы ... взаимовыгодные альянсы и проекты состоялись, необходимо уважение и доверие партнеров друг к другу, которое сегодня подвергается эрозии в связи с политическим кризисом", - сказал Завальный, слова которого приводятся в сообщении РГО."Можно ли вкладываться в сложные, долгосрочные, инвестиционно емкие проекты (а все, что связано с новой энергетикой, новыми технологиями - именно такое), если ты не можешь быть уверен в том, что они не попадут под политически инспирированные санкции, не станут мишенью в политической борьбе и нечестной глобальной конкуренции? Именно такой мишенью стал "Северный поток — 2". И от того, как сложится его судьба, во многом будут зависеть перспективы и возможности нового экономического сотрудничества", - отметил Завальный.По мнению председателя комитета Госдумы по энергетике, в условиях отказа от атома и угля, ожидаемого прекращения экспорта газа из Нидерландов, общего снижения добычи газа в Европе, Германия и другие европейские страны будут нуждаться в увеличении поставок газа из России как минимум в горизонте ближайших двух десятилетий."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.
https://ria.ru/20210517/gazoprovod-1732619606.html
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россия, allseas, матиас крузе , северный поток — 2, павел завальный, российское газовое общество, газпром, сша, украина, в мире

В Госдуме оценили влияние "Северного потока — 2" на отношения с Германией

16:56 18.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Перспективы экономического и энергетического сотрудничества России и Германии в рамках энергоперехода во многом будут зависеть от того, как сложится судьба "Северного потока — 2", заявил председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества (РГО) Павел Завальный.
Энергопереход объективно создает новые возможности для развития экономического и энергетического сотрудничества РФ и Германии, подчеркнул он, выступая онлайн на XXV Потсдамских встречах. "Однако, для того, чтобы ... взаимовыгодные альянсы и проекты состоялись, необходимо уважение и доверие партнеров друг к другу, которое сегодня подвергается эрозии в связи с политическим кризисом", - сказал Завальный, слова которого приводятся в сообщении РГО.
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 13:11
Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
"Можно ли вкладываться в сложные, долгосрочные, инвестиционно емкие проекты (а все, что связано с новой энергетикой, новыми технологиями - именно такое), если ты не можешь быть уверен в том, что они не попадут под политически инспирированные санкции, не станут мишенью в политической борьбе и нечестной глобальной конкуренции? Именно такой мишенью стал "Северный поток — 2". И от того, как сложится его судьба, во многом будут зависеть перспективы и возможности нового экономического сотрудничества", - отметил Завальный.
По мнению председателя комитета Госдумы по энергетике, в условиях отказа от атома и угля, ожидаемого прекращения экспорта газа из Нидерландов, общего снижения добычи газа в Европе, Германия и другие европейские страны будут нуждаться в увеличении поставок газа из России как минимум в горизонте ближайших двух десятилетий.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.
 
РоссияAllseasМатиас КрузеСеверный поток — 2Павел ЗавальныйРоссийское газовое обществоГазпромСШАУкраинаВ мире
 
 
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