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Оренбургский онкодиспансер оснастили оборудованием на 340 млн рублей

Оренбургский онкодиспансер оснастили оборудованием на 340 млн рублей - РИА Новости, 18.05.2021

Оренбургский онкодиспансер оснастили оборудованием на 340 млн рублей

Оренбургский онкодиспансер получил новое оборудование на сумму 339 миллионов рублей, закупленное благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:37

2021-05-18T15:37

2021-05-18T15:37

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

общество

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ОРЕНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Оренбургский онкодиспансер получил новое оборудование на сумму 339 миллионов рублей, закупленное благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", передает пресс-служба правительства Оренбургской области.В числе оборудования - магнитно-резонансный томограф​, линейный ускоритель и компьютерный томограф. На новом аппарате КТ, на котором установлена дополнительная система лазеров для топометрии – разметки опухоли, уже проведено около 300 обследований. "Все новые аппараты объединены единым программным комплексом, это дорогостоящее и высокоточное оборудование. Оно позволяет точно определить границы новообразования, выявить заболевание на ранней стадии. В этому году мы​ закупим для онкоцентров области еще 33 единицы оборудования.​ Всë для того, чтобы дать нашим медикам возможность оказывать своевременную помощь оренбуржцам", —​ цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Как отметил главный врач онкодиспансера Лев Кудяков, новые аппараты КТ и МРТ дают возможность врачам выявлять новообразования на ранней стадии, когда лечение онкологических заболеваний наиболее эффективно. Накануне монтажа оборудования в помещениях оренбургского онкодиспансера был проведен капитальный ремонт на сумму более 35 миллионов рублей. Заменены системы электроснабжения и освещения, отопления, водопровода, установлены системы вентиляции и кондиционирования всех помещений. Финансирование капремонта проводилось на средства регионального бюджета.В целях повышения качества и доступности медпомощи на территории региона планируется открыть 17 центров амбулаторной онкологической помощи, развивать телемедицину, контролировать маршрутизацию и лечение каждого пациента, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210429/orenburzhe-1730447861.html

оренбургская область

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денис паслер, оренбургская область, общество