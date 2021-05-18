https://ria.ru/20210518/neft-1732741526.html

Цена на нефть марки Brent выросла почти до 70 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent выросла почти до 70 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу перспектив увеличения спроса на сырье в ключевых регионах, в том числе в США, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:57

2021-05-18T08:57

2021-05-18T10:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

brent

экономика

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу перспектив увеличения спроса на сырье в ключевых регионах, в том числе в США, свидетельствуют данные торгов.Так, цена барреля марки Brent вплотную приблизилась к 70 долларам: к 7:50 мск июльские фьючерсы дорожали на 0,33 процента, до 69,69 доллара. Июньские фьючерсы на WTI при этом росли на 0,36 процента, до 66,51 доллара за баррель.Ситуация на рынке обусловлена оптимизмом инвесторов, которые ожидают роста спроса на топливо в США и некоторых регионах Азии по мере ускорения процесса вакцинации и повышения мобильности."Рынок явно ориентирован на США, Европу и Китай", — сказал агентству Блумберг старший аналитик в области рынка Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли. По его словам, цены на Brent могут довольно быстро подняться до 72 долларов, если преодолеют сильное сопротивление на уровне в 70 долларов.Инвесторы также обратили внимание на то, что спрос на топливо растет после возобновления внутреннего туризма в США. По данным Управления транспортной безопасности, в минувшее воскресенье, 16 мая, в американских аэропортах зафиксировали максимум пассажиров с начала марта 2020-го — 1,85 миллиона.

https://ria.ru/20210513/benzin-1732219067.html

https://ria.ru/20210517/dollar-1732580000.html

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цены на нефть, brent, экономика