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В Псковской области четверо школьников почувствовали недомогание на уроке
В Псковской области четверо школьников почувствовали недомогание на уроке - РИА Новости, 18.05.2021
В Псковской области четверо школьников почувствовали недомогание на уроке
Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как четверо учеников школы в городе Великие Луки Псковской области обратились к медикам,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:15
2021-05-18T18:16
россия
псковская область
великие луки
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как четверо учеников школы в городе Великие Луки Псковской области обратились к медикам, почувствовав недомогание на уроке физкультуры, сообщает СУСК РФ по региону."Восемнадцатого мая четверо школьников, почувствовав недомогание на уроке физкультуры, обратились за медицинской помощью. По данному факту… проводится проверка", - говорится в сообщении.Причины ухудшения самочувствия детей в настоящее время устанавливаются.Как сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, слова которого приводит официальный Telegram-канал региона, школьники находятся в больнице в удовлетворительном состоянии."У детей был урок физкультуры на улице – это был третий урок, но, так как первых двух занятий не было, дети пришли к третьему. Это был обычный тренировочный урок, но после него четверо детей почувствовали недомогание, пожаловались на головокружение и слабость", - рассказал он.Как отметил Седунов, причины ухудшения самочувствия школьников станут известны после изучения результатов анализов, однако, по предварительным данным, "никаких факторов отравления нет".
https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html
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россия, псковская область, великие луки, происшествия

В Псковской области четверо школьников почувствовали недомогание на уроке

18:15 18.05.2021 (обновлено: 18:16 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как четверо учеников школы в городе Великие Луки Псковской области обратились к медикам, почувствовав недомогание на уроке физкультуры, сообщает СУСК РФ по региону.
"Восемнадцатого мая четверо школьников, почувствовав недомогание на уроке физкультуры, обратились за медицинской помощью. По данному факту… проводится проверка", - говорится в сообщении.
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Причины ухудшения самочувствия детей в настоящее время устанавливаются.
Как сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, слова которого приводит официальный Telegram-канал региона, школьники находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.
"У детей был урок физкультуры на улице – это был третий урок, но, так как первых двух занятий не было, дети пришли к третьему. Это был обычный тренировочный урок, но после него четверо детей почувствовали недомогание, пожаловались на головокружение и слабость", - рассказал он.
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Как отметил Седунов, причины ухудшения самочувствия школьников станут известны после изучения результатов анализов, однако, по предварительным данным, "никаких факторов отравления нет".
 
РоссияПсковская областьВеликие ЛукиПроисшествия
 
 
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