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Мишустин назначил нового главу Росжелдора
Мишустин назначил нового главу Росжелдора
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росжелдора Игоря Коваля, ранее занимавшего различные должности в РосОЭЗ и Минэкономразвития, сообщила... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:34
2021-05-18T09:57
игорь коваль
россия
михаил мишустин
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
экономика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росжелдора Игоря Коваля, ранее занимавшего различные должности в РосОЭЗ и Минэкономразвития, сообщила пресс-служба кабмина.Предыдущий глава агентства Владимир Токарев был освобожден от должности в январе, оставшись заместителем министра транспорта РФ. Обязанности руководителя Росжелдора временно исполнял заместитель главы агентства Александр Иванов.Коваль с 2007 по 2009 год трудился в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. Затем перешел в Минэкономразвития, где прошел путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.В последние несколько лет работал в различных компаниях на руководящих должностях. Кандидат экономических наук, действительный государственный советник третьего класса.
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игорь коваль, россия, михаил мишустин, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), экономика

Мишустин назначил нового главу Росжелдора

09:34 18.05.2021 (обновлено: 09:57 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития России Игорь Коваль
Директор департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития России Игорь Коваль - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росжелдора Игоря Коваля, ранее занимавшего различные должности в РосОЭЗ и Минэкономразвития, сообщила пресс-служба кабмина.

"Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Игорь Коваль. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Предыдущий глава агентства Владимир Токарев был освобожден от должности в январе, оставшись заместителем министра транспорта РФ. Обязанности руководителя Росжелдора временно исполнял заместитель главы агентства Александр Иванов.
Коваль с 2007 по 2009 год трудился в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. Затем перешел в Минэкономразвития, где прошел путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.
В последние несколько лет работал в различных компаниях на руководящих должностях. Кандидат экономических наук, действительный государственный советник третьего класса.
Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева и журналист Леонид Сиган - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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Игорь КовальРоссияМихаил МишустинФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)Экономика
 
 
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