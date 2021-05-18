Мишустин назначил нового главу Росжелдора
09:34 18.05.2021 (обновлено: 09:57 18.05.2021)
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития России Игорь Коваль
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росжелдора Игоря Коваля, ранее занимавшего различные должности в РосОЭЗ и Минэкономразвития, сообщила пресс-служба кабмина.
"Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Игорь Коваль. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Предыдущий глава агентства Владимир Токарев был освобожден от должности в январе, оставшись заместителем министра транспорта РФ. Обязанности руководителя Росжелдора временно исполнял заместитель главы агентства Александр Иванов.
Коваль с 2007 по 2009 год трудился в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. Затем перешел в Минэкономразвития, где прошел путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.
В последние несколько лет работал в различных компаниях на руководящих должностях. Кандидат экономических наук, действительный государственный советник третьего класса.
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