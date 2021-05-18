https://ria.ru/20210518/naznachenie-1732747121.html

Мишустин назначил нового главу Росжелдора

Мишустин назначил нового главу Росжелдора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росжелдора Игоря Коваля, ранее занимавшего различные должности в РосОЭЗ и Минэкономразвития, сообщила... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:34

2021-05-18T09:34

2021-05-18T09:57

игорь коваль

россия

михаил мишустин

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росжелдора Игоря Коваля, ранее занимавшего различные должности в РосОЭЗ и Минэкономразвития, сообщила пресс-служба кабмина.Предыдущий глава агентства Владимир Токарев был освобожден от должности в январе, оставшись заместителем министра транспорта РФ. Обязанности руководителя Росжелдора временно исполнял заместитель главы агентства Александр Иванов.Коваль с 2007 по 2009 год трудился в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. Затем перешел в Минэкономразвития, где прошел путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.В последние несколько лет работал в различных компаниях на руководящих должностях. Кандидат экономических наук, действительный государственный советник третьего класса.

https://ria.ru/20210517/razuvaeva-1732632882.html

россия

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игорь коваль, россия, михаил мишустин, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), экономика