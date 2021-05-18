https://ria.ru/20210518/moshennichestvo-1732684767.html

"Маму развели": как жертву мошенников хотят посадить за мошенничество

"Маму развели": как жертву мошенников хотят посадить за мошенничество - РИА Новости, 18.05.2021

"Маму развели": как жертву мошенников хотят посадить за мошенничество

Позвонили, представились сотрудниками СК и попросили помощи в поимке опасной банды мошенников — примерно так неизвестные обманули 76-летнюю Ларису Домрачеву,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:00

2021-05-18T08:00

2021-05-18T12:54

сбер

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

московский областной суд

виктор гусев

московская область (подмосковье)

лыткарино

происшествия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Позвонили, представились сотрудниками СК и попросили помощи в поимке опасной банды мошенников — примерно так неизвестные обманули 76-летнюю Ларису Домрачеву, едва не лишившуюся квартиры. Второй жертвой, по словам адвокатов, стала пенсионерка Елена Толкачева, по указанию тех же аферистов занявшая в банках более шести миллионов рублей. Впрочем, в полиции решили иначе: Толкачева — никакая не пострадавшая, а участница преступной "многоходовки". Она уже более двух месяцев находится в СИЗО. О новом способе мошенничества — в материале РИА Новости."Следователь" СтрельцовВ начале января 67-летней сотруднице кожно-венерологического диспансера Елене Толкачевой позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, предупредил, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Чтобы этого избежать, достаточно якобы немедленно сообщить номер банковской карты. "Мама поверила и продиктовала, — рассказывает РИА Новости сын обвиняемой Дмитрий. — Видимо, мошенники поняли, что "клиентка" расположена к общению, и вскоре ей позвонил другой человек, назвавший себя сотрудником Следственного комитета Артемом Борисовичем Стрельцовым. Заявил, что они давно пытаются поймать очень серьезных аферистов, ворующих деньги с банковских карт, и попросил помощи. Поскольку мама отзывчивый человек, да еще и с активной гражданской позицией, отказать "сотруднику СК" она не могла".По словам Дмитрия, далее последовали инструкции: для начала надо пойти в банк и оформить кредит на 300 тысяч рублей. Толкачева так и сделала. Эту сумму она с помощью QIWI-кошелька перевела на указанный "следователем" номер. Затем схема повторилась еще несколько раз. При этом пенсионерку заверили, что долг погасили, и даже прислали скан соответствующего документа с печатью "ведомства".Ссылаясь на тайну следствия и опасность срыва операции, "сотрудники СК" запретили Елене делиться "секретной" информацией с кем бы то ни было."Финальным аккордом стал кредит в пять с половиной миллионов рублей, полученный в организации микрозаймов под бешеные проценты, — добавляет Дмитрий. — Эти деньги мама взяла под залог квартиры и также переправила их на счета "силовиков". Стрельцов поблагодарил ее за помощь в операции и пропал". Утром 3 марта домой к Толкачевой пришли с обыском сотрудники Люберецкого отдела полиции. Показали постановление о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и допросили пенсионерку сперва в качестве свидетеля, а потом уже как подозреваемую. Через пару дней предъявили обвинение и по решению Лыткаринского городского суда отправили в СИЗО. Как уточняет сын, в середине февраля Толкачева по указанию все того же "сотрудника СК" ездила в Лыткарино, где взяла у незнакомой женщины три с половиной миллиона рублей и переслала их "следователю" Стрельцову. Деньги передала 76-летняя Лариса Домрачева — теща известного спортивного комментатора Виктора Гусева.Одинаковая схемаВ январе Домрачевой тоже звонили с незнакомого номера. Молодой человек на том конце провода представился 27-летним старшим лейтенантом юстиции Следственного комитета Артемом Борисовичем Стрельцовым."Он сообщил, что в Нижнем Новгороде кто-то пытался снять с моего банковского счета 39 тысяч рублей, — рассказала полицейским пенсионерка. — Я ответила: таких денег у меня нет. Тогда Стрельцов предупредил, что в последнее время участились случаи мошенничества с квартирами, даже назвал риелторское агентство, замешанное в этих аферах, и попросил помощи в разоблачении преступников".Домрачева тоже охотно согласилась посодействовать "правоохранительным органам". Стрельцов объяснил, что через агентство недвижимости Grand Realt в Лыткарино необходимо провести фиктивную сделку купли-продажи квартиры."На протяжении месяца "сотрудник СК" звонил с одного и того же номера и давал указания, — продолжает потерпевшая. — В итоге 4 февраля ко мне приехал риелтор и отвез в агентство недвижимости, где мы заключили сделку. Подписав бумаги, я вернулась домой, позвонила Стрельцову. Он сказал, что все идет своим чередом и банду скоро накроют".Спустя десять дней в одном из отделений "Сбера" Домрачева получила от покупателя три с половиной миллиона рублей. В тот же вечер Стрельцов велел ей выйти из квартиры, спуститься на лифте на первый этаж и передать сверток с деньгами женщине по имени Елена.Пенсионерка все исполнила, после чего "сотрудник СК" перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, Домрачева обратилась в полицию. Оперативники без труда нашли такси, на котором незнакомка приезжала за деньгами, и вышли на Елену Толкачеву. "Шахматная комбинация""Она не отрицает того, что взяла у Домрачевой деньги, — говорит адвокат потерпевшей Игорь Симонов. — Но вину в преступлении не признает, поскольку думала, что действовала по указке "сотрудника СК". Мы считаем, что Толкачева стала жертвой тех же мошенников, которые обманули и тещу комментатора Гусева".Преступную схему разыграли как многоходовую шахматную комбинацию. Если раньше большинство мошенников, войдя в доверие к людям, ограничивались разовым переводом, то в этом случае траншей было несколько, а общая сумма достигла десяти миллионов рублей. "Следователи думают, что Толкачева была преступным звеном, но остальных участников аферы, скорее всего, они пока не установили, — добавляет Симонов. — Сейчас потерпевшей по делу проходит лишь Домрачева. Хотя женщина, купившая у нее квартиру, тоже жертва. Ведь сделка оказалась незаконной, жилья она не получила, а деньги потеряла". После ареста Толкачева также подала заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве и признать ее потерпевшей. Два месяца в СИЗО"Такое чувство, что полицейские вообще не шевелятся или просто не знают, как поступить дальше, — отмечает Дмитрий. — За два с половиной месяца, что мама находится в СИЗО, с ней не провели ни одного следственного действия. Мы писали жалобы и в МВД, и в прокуратуру, но с мертвой точки пока дело так и не сдвинулось". РИА Новости связалось с пресс-службой ГУ МВД по Московской области и попросило прокомментировать расследование уголовного дела Толкачевой. Оперативно ответить полицейские не смогли и попросили прислать официальный запрос.Впрочем, по словам экспертов, найти остальных участников преступной схемы будет крайне сложно: отследить денежные переводы через QIWI-кошелек практически нереально, а номер телефона, с которого звонил "следователь Стрельцов", вряд ли зарегистрирован на владельца по паспорту. В четверг, 20 мая, Московский областной суд рассмотрит жалобу защиты на постановление о продлении меры пресечения Толкачевой в виде содержания под стражей. "Сейчас наша основная задача — добиться, чтобы маму перевели под домашний арест, а дальше уже пусть полиция во всем разбирается, — подчеркивает сын обвиняемой. — Она ведь всю жизнь проработала в медицинской сфере, стаж 43 года, только положительные характеристики, к уголовной ответственности ранее не привлекалась, а на удочку аферистов клюнула лишь потому, что действительно хотела помочь".Если вину докажут, Толкачевой грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200605/1572485947.html

https://ria.ru/20200326/1569149524.html

https://ria.ru/20200309/1568261843.html

нижний новгород

московская область (подмосковье)

лыткарино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, жилье, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, московский областной суд, виктор гусев, московская область (подмосковье), лыткарино, происшествия