Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/moshennichestvo-1732684767.html
"Маму развели": как жертву мошенников хотят посадить за мошенничество
"Маму развели": как жертву мошенников хотят посадить за мошенничество - РИА Новости, 18.05.2021
"Маму развели": как жертву мошенников хотят посадить за мошенничество
Позвонили, представились сотрудниками СК и попросили помощи в поимке опасной банды мошенников — примерно так неизвестные обманули 76-летнюю Ларису Домрачеву,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:00
2021-05-18T12:54
сбер
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
московский областной суд
виктор гусев
московская область (подмосковье)
лыткарино
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732674153_0:203:960:743_1920x0_80_0_0_0345c7e95062eaf30f0c359372542f35.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Позвонили, представились сотрудниками СК и попросили помощи в поимке опасной банды мошенников — примерно так неизвестные обманули 76-летнюю Ларису Домрачеву, едва не лишившуюся квартиры. Второй жертвой, по словам адвокатов, стала пенсионерка Елена Толкачева, по указанию тех же аферистов занявшая в банках более шести миллионов рублей. Впрочем, в полиции решили иначе: Толкачева — никакая не пострадавшая, а участница преступной "многоходовки". Она уже более двух месяцев находится в СИЗО. О новом способе мошенничества — в материале РИА Новости."Следователь" СтрельцовВ начале января 67-летней сотруднице кожно-венерологического диспансера Елене Толкачевой позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, предупредил, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Чтобы этого избежать, достаточно якобы немедленно сообщить номер банковской карты. "Мама поверила и продиктовала, — рассказывает РИА Новости сын обвиняемой Дмитрий. — Видимо, мошенники поняли, что "клиентка" расположена к общению, и вскоре ей позвонил другой человек, назвавший себя сотрудником Следственного комитета Артемом Борисовичем Стрельцовым. Заявил, что они давно пытаются поймать очень серьезных аферистов, ворующих деньги с банковских карт, и попросил помощи. Поскольку мама отзывчивый человек, да еще и с активной гражданской позицией, отказать "сотруднику СК" она не могла".По словам Дмитрия, далее последовали инструкции: для начала надо пойти в банк и оформить кредит на 300 тысяч рублей. Толкачева так и сделала. Эту сумму она с помощью QIWI-кошелька перевела на указанный "следователем" номер. Затем схема повторилась еще несколько раз. При этом пенсионерку заверили, что долг погасили, и даже прислали скан соответствующего документа с печатью "ведомства".Ссылаясь на тайну следствия и опасность срыва операции, "сотрудники СК" запретили Елене делиться "секретной" информацией с кем бы то ни было."Финальным аккордом стал кредит в пять с половиной миллионов рублей, полученный в организации микрозаймов под бешеные проценты, — добавляет Дмитрий. — Эти деньги мама взяла под залог квартиры и также переправила их на счета "силовиков". Стрельцов поблагодарил ее за помощь в операции и пропал". Утром 3 марта домой к Толкачевой пришли с обыском сотрудники Люберецкого отдела полиции. Показали постановление о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и допросили пенсионерку сперва в качестве свидетеля, а потом уже как подозреваемую. Через пару дней предъявили обвинение и по решению Лыткаринского городского суда отправили в СИЗО. Как уточняет сын, в середине февраля Толкачева по указанию все того же "сотрудника СК" ездила в Лыткарино, где взяла у незнакомой женщины три с половиной миллиона рублей и переслала их "следователю" Стрельцову. Деньги передала 76-летняя Лариса Домрачева — теща известного спортивного комментатора Виктора Гусева.Одинаковая схемаВ январе Домрачевой тоже звонили с незнакомого номера. Молодой человек на том конце провода представился 27-летним старшим лейтенантом юстиции Следственного комитета Артемом Борисовичем Стрельцовым."Он сообщил, что в Нижнем Новгороде кто-то пытался снять с моего банковского счета 39 тысяч рублей, — рассказала полицейским пенсионерка. — Я ответила: таких денег у меня нет. Тогда Стрельцов предупредил, что в последнее время участились случаи мошенничества с квартирами, даже назвал риелторское агентство, замешанное в этих аферах, и попросил помощи в разоблачении преступников".Домрачева тоже охотно согласилась посодействовать "правоохранительным органам". Стрельцов объяснил, что через агентство недвижимости Grand Realt в Лыткарино необходимо провести фиктивную сделку купли-продажи квартиры."На протяжении месяца "сотрудник СК" звонил с одного и того же номера и давал указания, — продолжает потерпевшая. — В итоге 4 февраля ко мне приехал риелтор и отвез в агентство недвижимости, где мы заключили сделку. Подписав бумаги, я вернулась домой, позвонила Стрельцову. Он сказал, что все идет своим чередом и банду скоро накроют".Спустя десять дней в одном из отделений "Сбера" Домрачева получила от покупателя три с половиной миллиона рублей. В тот же вечер Стрельцов велел ей выйти из квартиры, спуститься на лифте на первый этаж и передать сверток с деньгами женщине по имени Елена.Пенсионерка все исполнила, после чего "сотрудник СК" перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, Домрачева обратилась в полицию. Оперативники без труда нашли такси, на котором незнакомка приезжала за деньгами, и вышли на Елену Толкачеву. "Шахматная комбинация""Она не отрицает того, что взяла у Домрачевой деньги, — говорит адвокат потерпевшей Игорь Симонов. — Но вину в преступлении не признает, поскольку думала, что действовала по указке "сотрудника СК". Мы считаем, что Толкачева стала жертвой тех же мошенников, которые обманули и тещу комментатора Гусева".Преступную схему разыграли как многоходовую шахматную комбинацию. Если раньше большинство мошенников, войдя в доверие к людям, ограничивались разовым переводом, то в этом случае траншей было несколько, а общая сумма достигла десяти миллионов рублей. "Следователи думают, что Толкачева была преступным звеном, но остальных участников аферы, скорее всего, они пока не установили, — добавляет Симонов. — Сейчас потерпевшей по делу проходит лишь Домрачева. Хотя женщина, купившая у нее квартиру, тоже жертва. Ведь сделка оказалась незаконной, жилья она не получила, а деньги потеряла". После ареста Толкачева также подала заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве и признать ее потерпевшей. Два месяца в СИЗО"Такое чувство, что полицейские вообще не шевелятся или просто не знают, как поступить дальше, — отмечает Дмитрий. — За два с половиной месяца, что мама находится в СИЗО, с ней не провели ни одного следственного действия. Мы писали жалобы и в МВД, и в прокуратуру, но с мертвой точки пока дело так и не сдвинулось". РИА Новости связалось с пресс-службой ГУ МВД по Московской области и попросило прокомментировать расследование уголовного дела Толкачевой. Оперативно ответить полицейские не смогли и попросили прислать официальный запрос.Впрочем, по словам экспертов, найти остальных участников преступной схемы будет крайне сложно: отследить денежные переводы через QIWI-кошелек практически нереально, а номер телефона, с которого звонил "следователь Стрельцов", вряд ли зарегистрирован на владельца по паспорту. В четверг, 20 мая, Московский областной суд рассмотрит жалобу защиты на постановление о продлении меры пресечения Толкачевой в виде содержания под стражей. "Сейчас наша основная задача — добиться, чтобы маму перевели под домашний арест, а дальше уже пусть полиция во всем разбирается, — подчеркивает сын обвиняемой. — Она ведь всю жизнь проработала в медицинской сфере, стаж 43 года, только положительные характеристики, к уголовной ответственности ранее не привлекалась, а на удочку аферистов клюнула лишь потому, что действительно хотела помочь".Если вину докажут, Толкачевой грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200605/1572485947.html
https://ria.ru/20200326/1569149524.html
https://ria.ru/20200309/1568261843.html
нижний новгород
московская область (подмосковье)
лыткарино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732674153_0:208:960:928_1920x0_80_0_0_5490e70550a42bd3f643638d18fcf6cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбер, жилье, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, московский областной суд, виктор гусев, московская область (подмосковье), лыткарино, происшествия

"Маму развели": как жертву мошенников хотят посадить за мошенничество

08:00 18.05.2021 (обновлено: 12:54 18.05.2021)
 
© Фото : предоставлено сыном обвиняемойЕлена Толкачева
Елена Толкачева - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : предоставлено сыном обвиняемой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Позвонили, представились сотрудниками СК и попросили помощи в поимке опасной банды мошенников — примерно так неизвестные обманули 76-летнюю Ларису Домрачеву, едва не лишившуюся квартиры. Второй жертвой, по словам адвокатов, стала пенсионерка Елена Толкачева, по указанию тех же аферистов занявшая в банках более шести миллионов рублей. Впрочем, в полиции решили иначе: Толкачева — никакая не пострадавшая, а участница преступной "многоходовки". Она уже более двух месяцев находится в СИЗО. О новом способе мошенничества — в материале РИА Новости.

"Следователь" Стрельцов

В начале января 67-летней сотруднице кожно-венерологического диспансера Елене Толкачевой позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, предупредил, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Чтобы этого избежать, достаточно якобы немедленно сообщить номер банковской карты.
"Мама поверила и продиктовала, — рассказывает РИА Новости сын обвиняемой Дмитрий. — Видимо, мошенники поняли, что "клиентка" расположена к общению, и вскоре ей позвонил другой человек, назвавший себя сотрудником Следственного комитета Артемом Борисовичем Стрельцовым. Заявил, что они давно пытаются поймать очень серьезных аферистов, ворующих деньги с банковских карт, и попросил помощи. Поскольку мама отзывчивый человек, да еще и с активной гражданской позицией, отказать "сотруднику СК" она не могла".
Валентина Вторушина - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня 2020, 08:00
"Она правил не нарушала": в смертельном ДТП обвинили погибшую пенсионерку
По словам Дмитрия, далее последовали инструкции: для начала надо пойти в банк и оформить кредит на 300 тысяч рублей. Толкачева так и сделала. Эту сумму она с помощью QIWI-кошелька перевела на указанный "следователем" номер. Затем схема повторилась еще несколько раз. При этом пенсионерку заверили, что долг погасили, и даже прислали скан соответствующего документа с печатью "ведомства".
Ссылаясь на тайну следствия и опасность срыва операции, "сотрудники СК" запретили Елене делиться "секретной" информацией с кем бы то ни было.
"Финальным аккордом стал кредит в пять с половиной миллионов рублей, полученный в организации микрозаймов под бешеные проценты, — добавляет Дмитрий. — Эти деньги мама взяла под залог квартиры и также переправила их на счета "силовиков". Стрельцов поблагодарил ее за помощь в операции и пропал".
Утром 3 марта домой к Толкачевой пришли с обыском сотрудники Люберецкого отдела полиции. Показали постановление о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и допросили пенсионерку сперва в качестве свидетеля, а потом уже как подозреваемую. Через пару дней предъявили обвинение и по решению Лыткаринского городского суда отправили в СИЗО.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпортивный комментатор Виктор Гусев
Спортивный комментатор Виктор Гусев - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Спортивный комментатор Виктор Гусев
Как уточняет сын, в середине февраля Толкачева по указанию все того же "сотрудника СК" ездила в Лыткарино, где взяла у незнакомой женщины три с половиной миллиона рублей и переслала их "следователю" Стрельцову. Деньги передала 76-летняя Лариса Домрачева — теща известного спортивного комментатора Виктора Гусева.

Одинаковая схема

В январе Домрачевой тоже звонили с незнакомого номера. Молодой человек на том конце провода представился 27-летним старшим лейтенантом юстиции Следственного комитета Артемом Борисовичем Стрельцовым.
"Он сообщил, что в Нижнем Новгороде кто-то пытался снять с моего банковского счета 39 тысяч рублей, — рассказала полицейским пенсионерка. — Я ответила: таких денег у меня нет. Тогда Стрельцов предупредил, что в последнее время участились случаи мошенничества с квартирами, даже назвал риелторское агентство, замешанное в этих аферах, и попросил помощи в разоблачении преступников".
Защитные маски - РИА Новости, 1920, 26.03.2020
26 марта 2020, 08:00
Пир во время чумы: как аферисты наживаются на пандемии коронавируса
Домрачева тоже охотно согласилась посодействовать "правоохранительным органам". Стрельцов объяснил, что через агентство недвижимости Grand Realt в Лыткарино необходимо провести фиктивную сделку купли-продажи квартиры.
"На протяжении месяца "сотрудник СК" звонил с одного и того же номера и давал указания, — продолжает потерпевшая. — В итоге 4 февраля ко мне приехал риелтор и отвез в агентство недвижимости, где мы заключили сделку. Подписав бумаги, я вернулась домой, позвонила Стрельцову. Он сказал, что все идет своим чередом и банду скоро накроют".
Спустя десять дней в одном из отделений "Сбера" Домрачева получила от покупателя три с половиной миллиона рублей. В тот же вечер Стрельцов велел ей выйти из квартиры, спуститься на лифте на первый этаж и передать сверток с деньгами женщине по имени Елена.
Пенсионерка все исполнила, после чего "сотрудник СК" перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, Домрачева обратилась в полицию. Оперативники без труда нашли такси, на котором незнакомка приезжала за деньгами, и вышли на Елену Толкачеву.
© Фото : предоставлено сыном обвиняемойЕлена Толкачева
Елена Толкачева - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : предоставлено сыном обвиняемой
Елена Толкачева

"Шахматная комбинация"

"Она не отрицает того, что взяла у Домрачевой деньги, — говорит адвокат потерпевшей Игорь Симонов. — Но вину в преступлении не признает, поскольку думала, что действовала по указке "сотрудника СК". Мы считаем, что Толкачева стала жертвой тех же мошенников, которые обманули и тещу комментатора Гусева".
Преступную схему разыграли как многоходовую шахматную комбинацию. Если раньше большинство мошенников, войдя в доверие к людям, ограничивались разовым переводом, то в этом случае траншей было несколько, а общая сумма достигла десяти миллионов рублей.
"Следователи думают, что Толкачева была преступным звеном, но остальных участников аферы, скорее всего, они пока не установили, — добавляет Симонов. — Сейчас потерпевшей по делу проходит лишь Домрачева. Хотя женщина, купившая у нее квартиру, тоже жертва. Ведь сделка оказалась незаконной, жилья она не получила, а деньги потеряла".
Женщина с мужчиной считают деньги - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 08:00
Расхитители женских сердец: как работают профессиональные альфонсы
После ареста Толкачева также подала заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве и признать ее потерпевшей.

Два месяца в СИЗО

"Такое чувство, что полицейские вообще не шевелятся или просто не знают, как поступить дальше, — отмечает Дмитрий. — За два с половиной месяца, что мама находится в СИЗО, с ней не провели ни одного следственного действия. Мы писали жалобы и в МВД, и в прокуратуру, но с мертвой точки пока дело так и не сдвинулось".
РИА Новости связалось с пресс-службой ГУ МВД по Московской области и попросило прокомментировать расследование уголовного дела Толкачевой. Оперативно ответить полицейские не смогли и попросили прислать официальный запрос.
Впрочем, по словам экспертов, найти остальных участников преступной схемы будет крайне сложно: отследить денежные переводы через QIWI-кошелек практически нереально, а номер телефона, с которого звонил "следователь Стрельцов", вряд ли зарегистрирован на владельца по паспорту.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского областного суда
Здание Московского областного суда - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Здание Московского областного суда
В четверг, 20 мая, Московский областной суд рассмотрит жалобу защиты на постановление о продлении меры пресечения Толкачевой в виде содержания под стражей.
"Сейчас наша основная задача — добиться, чтобы маму перевели под домашний арест, а дальше уже пусть полиция во всем разбирается, — подчеркивает сын обвиняемой. — Она ведь всю жизнь проработала в медицинской сфере, стаж 43 года, только положительные характеристики, к уголовной ответственности ранее не привлекалась, а на удочку аферистов клюнула лишь потому, что действительно хотела помочь".
Если вину докажут, Толкачевой грозит до десяти лет лишения свободы.
 
СберЖильеСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородМосковский областной судВиктор ГусевМосковская область (Подмосковье)ЛыткариноПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния