https://ria.ru/20210518/mi-28nm-1732727836.html

Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом

Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом

Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к экспортной версии нового российского ударного вертолета Ми-28НМ, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T00:48

2021-05-18T00:48

2021-05-18T00:48

россия

ми-28нм

вертолеты россии

роствертол

денис мантуров

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

жуковский

армия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к экспортной версии нового российского ударного вертолета Ми-28НМ, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Как сообщал источник РИА Новости, знакомый с ходом выполнения контракта на "Ночные охотники", первые два серийных Ми-28НМ были поставлены Минобороны РФ в конце 2020 года. На авиасалоне МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, серийный Ми-28НМ будет впервые представлен в демонстрационной летной программе.Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции. Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания, до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет, в том числе новые вертолетные крылатые ракеты "Изделие 305". Броня машины способна защитить экипаж от бронебойных снарядом калибром до 20 миллиметров.Ми-28НМ также получил модернизированные двигатели и вспомогательную силовую установку, новый бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования, аппаратуру сопряжения с беспилотными летательными аппаратами.

https://ria.ru/20210103/vooruzheniya-1590387024.html

россия

москва

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-28нм, вертолеты россии, роствертол, денис мантуров, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, жуковский, армия, технологии