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Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к экспортной версии нового российского ударного вертолета Ми-28НМ, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T00:48
2021-05-18T00:48
россия
ми-28нм
вертолеты россии
роствертол
денис мантуров
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к экспортной версии нового российского ударного вертолета Ми-28НМ, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Как сообщал источник РИА Новости, знакомый с ходом выполнения контракта на "Ночные охотники", первые два серийных Ми-28НМ были поставлены Минобороны РФ в конце 2020 года. На авиасалоне МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, серийный Ми-28НМ будет впервые представлен в демонстрационной летной программе.Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции. Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания, до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет, в том числе новые вертолетные крылатые ракеты "Изделие 305". Броня машины способна защитить экипаж от бронебойных снарядом калибром до 20 миллиметров.Ми-28НМ также получил модернизированные двигатели и вспомогательную силовую установку, новый бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования, аппаратуру сопряжения с беспилотными летательными аппаратами.
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россия, ми-28нм, вертолеты россии, роствертол, денис мантуров, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, жуковский, армия, технологии

Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом

00:48 18.05.2021
 
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к экспортной версии нового российского ударного вертолета Ми-28НМ, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Наработки по Ми-28НМ в будущем будут внедряться и в его экспортную версию, к которой проявляют высокий интерес как наши традиционные заказчики, такие как страны Ближнего Востока, Африки и Азии, так и новые потенциальные партнеры, ведь экспортная версия вертолета уже подтвердила высокую надежность", - рассказал министр, слова которого приводят в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Как сообщал источник РИА Новости, знакомый с ходом выполнения контракта на "Ночные охотники", первые два серийных Ми-28НМ были поставлены Минобороны РФ в конце 2020 года. На авиасалоне МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, серийный Ми-28НМ будет впервые представлен в демонстрационной летной программе.
Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции. Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания, до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет, в том числе новые вертолетные крылатые ракеты "Изделие 305". Броня машины способна защитить экипаж от бронебойных снарядом калибром до 20 миллиметров.
Ми-28НМ также получил модернизированные двигатели и вспомогательную силовую установку, новый бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования, аппаратуру сопряжения с беспилотными летательными аппаратами.
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РоссияМи-28НМВертолеты РоссииРоствертолДенис МантуровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваЖуковскийАрмияТехнологии
 
 
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