https://ria.ru/20210518/meksika-1732872346.html
В Мексике 124 тысячи человек остались без света из-за сильного шторма
В Мексике 124 тысячи человек остались без света из-за сильного шторма - РИА Новости, 18.05.2021
В Мексике 124 тысячи человек остались без света из-за сильного шторма
Мексиканская Федеральная комиссия по электричеству экстренно восстанавливает энергоснабжение в приграничном с США городе Нуэво-Ларедо - из-за сильного шторма... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:42
2021-05-18T21:42
2021-05-18T21:42
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/62012/11/620121176_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_0ab1b6f2ac8c3dfc88c8730d2cf7291b.jpg
МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Мексиканская Федеральная комиссия по электричеству экстренно восстанавливает энергоснабжение в приграничном с США городе Нуэво-Ларедо - из-за сильного шторма без света в городе остаются 124 тысячи человек."Шторм со скоростью ветра более 150 километров в час привел к прекращению подачи электроэнергии 157 228 пользователям, на данный момент услуга восстановлена для 33 014, что составляет 21%", - говорится в сообщении на сайте комиссии.В экстренных работах на поврежденных линиях задействованы 250 специалистов и 118 единиц техники, министерство обороны и ВМФ. Власти не уточнили ориентировочных сроков завершения ремонта - "Комиссия продолжит работы до тех пор, пока подача энергии не будет восстановлена для 100% пользователей".
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/62012/11/620121176_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_b1260459b0f9b30e19ceca46532db942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, в мире
МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости.
Мексиканская Федеральная комиссия по электричеству экстренно восстанавливает энергоснабжение в приграничном с США городе Нуэво-Ларедо
- из-за сильного шторма без света в городе остаются 124 тысячи человек.
"Шторм со скоростью ветра более 150 километров в час привел к прекращению подачи электроэнергии 157 228 пользователям, на данный момент услуга восстановлена для 33 014, что составляет 21%", - говорится в сообщении на сайте комиссии.
В экстренных работах на поврежденных линиях задействованы 250 специалистов и 118 единиц техники, министерство обороны и ВМФ. Власти не уточнили ориентировочных сроков завершения ремонта - "Комиссия продолжит работы до тех пор, пока подача энергии не будет восстановлена для 100% пользователей".