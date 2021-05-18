Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/meksika-1732747347.html
В Мексике в автофургоне нашли тела девяти человек
В Мексике в автофургоне нашли тела девяти человек - РИА Новости, 18.05.2021
В Мексике в автофургоне нашли тела девяти человек
Тела девятерых человек обнаружены в автофургоне в штате Мичоакан в Мексике, власти начали расследование, сообщается на сайте местной генпрокуратуры. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:38
2021-05-18T09:38
мичоакан
генеральная прокуратура рф
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_0:358:3003:2047_1920x0_80_0_0_f7035f3be79dea1dc23137b5bec169e2.jpg
МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Тела девятерых человек обнаружены в автофургоне в штате Мичоакан в Мексике, власти начали расследование, сообщается на сайте местной генпрокуратуры.Тела были обнаружены в муниципалитете Ситакуаро в понедельник. На место прибыли специалисты из отдела по расследованию преступлений, которые подтвердили, что автофугоне находились трупы восьми мужчин и женщины, предположительно, с огнестрельными ранами. Они были переданы судмедэкспертам для установления причины смерти. Личности погибших не известны."Генпрокуратура продолжает расследование с целью выяснения фактов и установления личности виновных", - говорится в заявлении прокуратуры.Как пишет газета Universal, по предварительным данным, за убийством может стоять наркокартель "Семья из Мичоакана" (La Familia Michoacana), цитаделью которого является штат Мичоакан.
https://ria.ru/20210504/meksika-1731090372.html
мичоакан
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_8337f160780c17cc40f450fb784b8639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мичоакан, генеральная прокуратура рф, мексика, в мире

В Мексике в автофургоне нашли тела девяти человек

09:38 18.05.2021
 
© РИА Новости / Лаура Домарт / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Мехико
Полицейский в защитной маске на улице Мехико - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Лаура Домарт
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Тела девятерых человек обнаружены в автофургоне в штате Мичоакан в Мексике, власти начали расследование, сообщается на сайте местной генпрокуратуры.
Тела были обнаружены в муниципалитете Ситакуаро в понедельник. На место прибыли специалисты из отдела по расследованию преступлений, которые подтвердили, что автофугоне находились трупы восьми мужчин и женщины, предположительно, с огнестрельными ранами. Они были переданы судмедэкспертам для установления причины смерти. Личности погибших не известны.
"Генпрокуратура продолжает расследование с целью выяснения фактов и установления личности виновных", - говорится в заявлении прокуратуры.
Как пишет газета Universal, по предварительным данным, за убийством может стоять наркокартель "Семья из Мичоакана" (La Familia Michoacana), цитаделью которого является штат Мичоакан.
Спецназ мексиканской полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 13:40
В Мексике сразу после освобождения задержали сооснователя "Синалоа"
 
МичоаканГенеральная прокуратура РФМексикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния