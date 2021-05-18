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В Мексике в автофургоне нашли тела девяти человек
В Мексике в автофургоне нашли тела девяти человек - РИА Новости, 18.05.2021
В Мексике в автофургоне нашли тела девяти человек
Тела девятерых человек обнаружены в автофургоне в штате Мичоакан в Мексике, власти начали расследование, сообщается на сайте местной генпрокуратуры. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:38
2021-05-18T09:38
2021-05-18T09:38
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МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Тела девятерых человек обнаружены в автофургоне в штате Мичоакан в Мексике, власти начали расследование, сообщается на сайте местной генпрокуратуры.Тела были обнаружены в муниципалитете Ситакуаро в понедельник. На место прибыли специалисты из отдела по расследованию преступлений, которые подтвердили, что автофугоне находились трупы восьми мужчин и женщины, предположительно, с огнестрельными ранами. Они были переданы судмедэкспертам для установления причины смерти. Личности погибших не известны."Генпрокуратура продолжает расследование с целью выяснения фактов и установления личности виновных", - говорится в заявлении прокуратуры.Как пишет газета Universal, по предварительным данным, за убийством может стоять наркокартель "Семья из Мичоакана" (La Familia Michoacana), цитаделью которого является штат Мичоакан.
https://ria.ru/20210504/meksika-1731090372.html
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