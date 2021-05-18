https://ria.ru/20210518/medvedchuk-1732805257.html

В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком

В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком - РИА Новости, 18.05.2021

В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком

Записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России и... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:15

2021-05-18T14:15

2021-05-18T14:15

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

александр бородай

луганская народная республика

донецкая народная республика

владислав сурков

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик опубликовала в понедельник команда журналистских расследований Bihus.info.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием."Мы получили записи телефонных разговоров Медведчука за 4 года", - говорится в подписи к видеосюжету, опубликованному на YouTube-канале Bihus.info.Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Они отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука.На одной из записей, сделанных якобы в 2014 году, человек с голосом, похожим на голос Медведчука, разговаривает с одним из первых руководителей ДНР Александром Бородаем. В частности, Медведчук якобы просит его помешать вооруженным людям захватить дом украинского олигарха Рената Ахметова в Донецке.В нескольких телефонных разговорах якобы Медведчука с председателем народного совета самопровозглашенной ЛНР Алексеем Карякиным обсуждается необходимость отвода техники украинских военных от Изварино, а также прекращение полетов украинской авиации. Также Медведчук якобы давал указания своему помощнику Дмитрию Дорошенко, который в 2014 году находился в Донбассе, о ведении переговоров от его имени с главами самопровозглашенных республик.Кроме того, как следует из видеосюжета, Медведчук осенью 2014 года якобы обсуждал с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым создание свободной экономической зоны в Донбассе. В частности, украинский политик якобы согласовывал соответствующий проект закона с Сурковым.Журналисты утверждают, что располагают записями разговоров Медведчука с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, экс-главой Минэнерго РФ Александром Новаком, экс-послом РФ на Украине Михаилом Зурабовым и другими представителями РФ.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины. По украинскому законодательству, депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

https://ria.ru/20210516/slutskiy-1732489439.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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