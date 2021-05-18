Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/medvedchuk-1732805257.html
В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком
В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком - РИА Новости, 18.05.2021
В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком
Записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России и... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:15
2021-05-18T14:15
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
александр бородай
луганская народная республика
донецкая народная республика
владислав сурков
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176164_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_520b1ac4ff99bbe70b126715520880b6.jpg
КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик опубликовала в понедельник команда журналистских расследований Bihus.info.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием."Мы получили записи телефонных разговоров Медведчука за 4 года", - говорится в подписи к видеосюжету, опубликованному на YouTube-канале Bihus.info.Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Они отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука.На одной из записей, сделанных якобы в 2014 году, человек с голосом, похожим на голос Медведчука, разговаривает с одним из первых руководителей ДНР Александром Бородаем. В частности, Медведчук якобы просит его помешать вооруженным людям захватить дом украинского олигарха Рената Ахметова в Донецке.В нескольких телефонных разговорах якобы Медведчука с председателем народного совета самопровозглашенной ЛНР Алексеем Карякиным обсуждается необходимость отвода техники украинских военных от Изварино, а также прекращение полетов украинской авиации. Также Медведчук якобы давал указания своему помощнику Дмитрию Дорошенко, который в 2014 году находился в Донбассе, о ведении переговоров от его имени с главами самопровозглашенных республик.Кроме того, как следует из видеосюжета, Медведчук осенью 2014 года якобы обсуждал с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым создание свободной экономической зоны в Донбассе. В частности, украинский политик якобы согласовывал соответствующий проект закона с Сурковым.Журналисты утверждают, что располагают записями разговоров Медведчука с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, экс-главой Минэнерго РФ Александром Новаком, экс-послом РФ на Украине Михаилом Зурабовым и другими представителями РФ.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины. По украинскому законодательству, депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html
https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html
https://ria.ru/20210516/slutskiy-1732489439.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176164_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_0c08537bac177dc8ddccd055d355e203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, александр бородай, луганская народная республика, донецкая народная республика, владислав сурков, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил зурабов, в мире

В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком

14:15 18.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик опубликовала в понедельник команда журналистских расследований Bihus.info.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 14:25
Дело Медведчука решает судьбу Украины
"Мы получили записи телефонных разговоров Медведчука за 4 года", - говорится в подписи к видеосюжету, опубликованному на YouTube-канале Bihus.info.
Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Они отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука.
На одной из записей, сделанных якобы в 2014 году, человек с голосом, похожим на голос Медведчука, разговаривает с одним из первых руководителей ДНР Александром Бородаем. В частности, Медведчук якобы просит его помешать вооруженным людям захватить дом украинского олигарха Рената Ахметова в Донецке.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:00
Украина поднимет экономику за счет ограбления "предателей"
В нескольких телефонных разговорах якобы Медведчука с председателем народного совета самопровозглашенной ЛНР Алексеем Карякиным обсуждается необходимость отвода техники украинских военных от Изварино, а также прекращение полетов украинской авиации. Также Медведчук якобы давал указания своему помощнику Дмитрию Дорошенко, который в 2014 году находился в Донбассе, о ведении переговоров от его имени с главами самопровозглашенных республик.
Кроме того, как следует из видеосюжета, Медведчук осенью 2014 года якобы обсуждал с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым создание свободной экономической зоны в Донбассе. В частности, украинский политик якобы согласовывал соответствующий проект закона с Сурковым.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 02:08
Слуцкий оценил реакцию Европы на происходящее вокруг Медведчука
Журналисты утверждают, что располагают записями разговоров Медведчука с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, экс-главой Минэнерго РФ Александром Новаком, экс-послом РФ на Украине Михаилом Зурабовым и другими представителями РФ.
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины. По украинскому законодательству, депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукАлександр БородайЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладислав СурковГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Михаил ЗурабовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния