В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик опубликовала в понедельник команда журналистских расследований Bihus.info.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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"Мы получили записи телефонных разговоров Медведчука за 4 года", - говорится в подписи к видеосюжету, опубликованному на YouTube-канале Bihus.info.
Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Они отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука.
На одной из записей, сделанных якобы в 2014 году, человек с голосом, похожим на голос Медведчука, разговаривает с одним из первых руководителей ДНР Александром Бородаем. В частности, Медведчук якобы просит его помешать вооруженным людям захватить дом украинского олигарха Рената Ахметова в Донецке.
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В нескольких телефонных разговорах якобы Медведчука с председателем народного совета самопровозглашенной ЛНР Алексеем Карякиным обсуждается необходимость отвода техники украинских военных от Изварино, а также прекращение полетов украинской авиации. Также Медведчук якобы давал указания своему помощнику Дмитрию Дорошенко, который в 2014 году находился в Донбассе, о ведении переговоров от его имени с главами самопровозглашенных республик.
Кроме того, как следует из видеосюжета, Медведчук осенью 2014 года якобы обсуждал с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым создание свободной экономической зоны в Донбассе. В частности, украинский политик якобы согласовывал соответствующий проект закона с Сурковым.
Журналисты утверждают, что располагают записями разговоров Медведчука с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, экс-главой Минэнерго РФ Александром Новаком, экс-послом РФ на Украине Михаилом Зурабовым и другими представителями РФ.
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины. По украинскому законодательству, депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.