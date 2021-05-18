https://ria.ru/20210518/medved-1732739368.html
В Хабаровском крае медведь убил человека
В Хабаровском крае медведь убил человека - РИА Новости, 18.05.2021
В Хабаровском крае медведь убил человека
Раненый медведь в Хабаровском крае убил местного жителя, зверя ищут специалисты, сообщило министерство природных ресурсов региона во вторник. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:33
2021-05-18T08:33
2021-05-18T08:33
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хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Раненый медведь в Хабаровском крае убил местного жителя, зверя ищут специалисты, сообщило министерство природных ресурсов региона во вторник.Как отметили в министерстве, местонахождения раненого медведя в настоящее время не известно. Его поиски ведут инспекторы "Службы по охране животного мира и ООПТ" и охотники.По факту гибели человека правоохранительные органы ведут расследование.
https://ria.ru/20210413/ubiystvo-1728081625.html
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