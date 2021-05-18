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В Хабаровском крае медведь убил человека
В Хабаровском крае медведь убил человека - РИА Новости, 18.05.2021
В Хабаровском крае медведь убил человека
Раненый медведь в Хабаровском крае убил местного жителя, зверя ищут специалисты, сообщило министерство природных ресурсов региона во вторник. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:33
2021-05-18T08:33
россия
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Раненый медведь в Хабаровском крае убил местного жителя, зверя ищут специалисты, сообщило министерство природных ресурсов региона во вторник.Как отметили в министерстве, местонахождения раненого медведя в настоящее время не известно. Его поиски ведут инспекторы "Службы по охране животного мира и ООПТ" и охотники.По факту гибели человека правоохранительные органы ведут расследование.
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россия, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае медведь убил человека

08:33 18.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Раненый медведь в Хабаровском крае убил местного жителя, зверя ищут специалисты, сообщило министерство природных ресурсов региона во вторник.
"В понедельник, в районе пасеки в пяти километрах южнее села Кукелево Вяземского муниципального района раненый медведь при попытке его добора напал на молодого человека 1993 года рождения, в результате инцидента местный житель погиб", - сообщает ведомство.
Как отметили в министерстве, местонахождения раненого медведя в настоящее время не известно. Его поиски ведут инспекторы "Службы по охране животного мира и ООПТ" и охотники.
По факту гибели человека правоохранительные органы ведут расследование.
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