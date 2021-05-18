Патриарх призвал Госдуму запретить суррогатное материнство "на экспорт"

"Убежден, что задача сбережения народа не соответствует доступным так называемым услугам российских суррогатных матерей для иностранцев. При том, что само суррогатное материнство не благословляется церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны. Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев", - сказал патриарх на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".