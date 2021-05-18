Патриарх призвал Госдуму запретить суррогатное материнство "на экспорт"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх московский и всея Руси Кирилл выступает в рамках IХ парламентских встреч в Государственной думе РФ
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы запретить использование услуг российских суррогатных матерей для иностранцев.
"Убежден, что задача сбережения народа не соответствует доступным так называемым услугам российских суррогатных матерей для иностранцев. При том, что само суррогатное материнство не благословляется церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны. Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев", - сказал патриарх на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".
Он также призвал задуматься об ограничении этого явления в России, так как оно "разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин".
Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.