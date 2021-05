Участник из Литвы высказался о российской песне для Евровидения

https://ria.ru/20210518/manizha-1732731539.html

Солист литовской группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс высоко оценил композицию Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на Евровидении-2021. РИА Новости, 18.05.2021

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Солист литовской группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс высоко оценил композицию Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на Евровидении-2021.В интервью на YouTube-канале международного музыкального конкурса солист Вайдотас Валюкявичюс похвалил российскую исполнительницу за большую смелость.В ответ на это высказывание Манижа призналась, что коллега правильно понял посыл ее песни.Манижа не смогла сдержать эмоции и поблагодарила литовского коллегу за лестный отзыв о композиции Russian Woman. Она также похвалила песню The Roop Discoteque за идею, что "танцевать в одиночку — это нормально".Международный песенный конкурс Евровидение пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая, она выйдет на сцену третьей, после представителей Литвы и Словении.

