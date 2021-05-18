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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210518/manizha-1732731539.html
Участник из Литвы высказался о российской песне для Евровидения
Участник из Литвы высказался о российской песне для Евровидения - РИА Новости, 18.05.2021
Участник из Литвы высказался о российской песне для Евровидения
Солист литовской группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс высоко оценил композицию Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на Евровидении-2021. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T04:14
2021-05-18T13:37
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
музыка
знаменитости
роттердам
литва
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Участник из Литвы сказал все, что думает о российской песне для Евровидения
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Солист литовской группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс высоко оценил композицию Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на Евровидении-2021.В интервью на YouTube-канале международного музыкального конкурса солист Вайдотас Валюкявичюс похвалил российскую исполнительницу за большую смелость.В ответ на это высказывание Манижа призналась, что коллега правильно понял посыл ее песни.Манижа не смогла сдержать эмоции и поблагодарила литовского коллегу за лестный отзыв о композиции Russian Woman. Она также похвалила песню The Roop Discoteque за идею, что "танцевать в одиночку — это нормально".Международный песенный конкурс Евровидение пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая, она выйдет на сцену третьей, после представителей Литвы и Словении.
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, музыка, знаменитости, роттердам, литва

Участник из Литвы высказался о российской песне для Евровидения

04:14 18.05.2021 (обновлено: 13:37 18.05.2021)
 
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Солист литовской группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс высоко оценил композицию Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на Евровидении-2021.
В интервью на YouTube-канале международного музыкального конкурса солист Вайдотас Валюкявичюс похвалил российскую исполнительницу за большую смелость.

"Мне нравится ее песня. Как я понимаю, Манижа поет о стереотипах, с которыми она хочет бороться и победить", — пояснил участник Евровидения из Литвы.

В ответ на это высказывание Манижа призналась, что коллега правильно понял посыл ее песни.
"Я считаю, что они (эти стереотипы. — Прим. ред.) устарели. Я поддерживаю тебя", — обратился певец к россиянке.
Манижа не смогла сдержать эмоции и поблагодарила литовского коллегу за лестный отзыв о композиции Russian Woman. Она также похвалила песню The Roop Discoteque за идею, что "танцевать в одиночку — это нормально".
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая, она выйдет на сцену третьей, после представителей Литвы и Словении.
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КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияМузыкаЗнаменитостиРоттердамЛитва
 
 
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