https://ria.ru/20210518/lenovo-1732627390.html

Чемпион автономности среди бюджетных смартфонов. Обзор Lenovo K12 Pro

Чемпион автономности среди бюджетных смартфонов. Обзор Lenovo K12 Pro - РИА Новости, 18.05.2021

Чемпион автономности среди бюджетных смартфонов. Обзор Lenovo K12 Pro

Китайская компания Lenovo известна на российском рынке прежде всего ноутбуками. Смартфоны этой фирмы исчезли из продажи три года назад, но недавно вернулись... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:00

2021-05-18T08:00

2021-05-18T16:40

аккумуляторы

фотография

наука

google android

lenovo group

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. Китайская компания Lenovo известна на российском рынке прежде всего ноутбуками. Смартфоны этой фирмы исчезли из продажи три года назад, но недавно вернулись. Первая ласточка — потенциально народный Lenovo K12 Pro. Корреспондент РИА Новости протестировал устройство, выяснив его плюсы и минусы.ДизайнВнешне Lenovo K12 Pro — типичный недорогой смартфон образца 2021 года. Но есть ряд интересных решений.В самой Lenovo обращают внимание на заднюю панель, выполненную из текстурированного пластика. Говорят даже о водоотталкивающих свойствах, но это игры маркетологов, смартфон не переживет купания. А вот то, что спинка K12 Pro не собирает грязь и отпечатки, — однозначный плюс для смартфона, который поставляется без чехла и, скорее всего, будет интенсивно использоваться в не самых комфортных условиях.По моде последних лет камеры — в квадратном блоке, как у Apple. Емкая батарейка, большой экран, но масса — 221 грамм и длина корпуса — 172 миллиметра, не в каждый карман влезет этот Lenovo.ДисплейБюджетную сущность смартфона выдает экран — 6,8-дюймовая IPS-матрица с разрешением HD+. Дисплей не поддерживает модных функций, а рамки сверху и особенно снизу впечатляют, другие производители сейчас стараются сделать их уже.Спорное разрешение, которое в компании называют попыткой повысить энергоэффективность трубки, на практике не выглядит отталкивающим. Даже при плотности 263 точки на дюйм шрифты и мелкие детали на экране не превращаются в "лесенки". Гораздо неприятнее то, что при комнатном освещении хочется выкрутить яркость на полную, а на улице, залитой майским солнцем, телефон откровенно слепнет.Хорошо, что вокруг фронтальной камеры, врезанной в верхний левый угол дисплея, нет засветов пикселей. Сам же дисплей прикрыт закаленным стеклом, но заводская пленка не помешала бы — производитель почему-то решил на ней сэкономить.А еще в K12 Pro есть светодиодный индикатор событий — маленький и одноцветный. Лучше так, чем вообще без него.Производительность, память и коммуникацииОдиннадцатинанометровый процессор Snapdragon 662 — во многом обновление старого доброго 660-го. А формально менее мощный ускоритель Adreno 610 сразу ставит под вопрос игровую производительность.В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает 180 тысяч баллов — весьма стандартный результат для бюджетной трубки 2021 года. Но у скромной производительности есть и плюсы, в том же CPU Throttling Test — практически никакого троттлинга и перегрева.Быстродействие смартфона в повседневном использовании вопросов не вызывает — все работает довольно быстро, чистый Android 10 и оптимизация Lenovo принесли свои плоды. Но в отдельных системных приложениях вроде "Камеры" возникают непонятные подтормаживания. И, конечно, минимализм Android несколько нарушает россыпь программ российских разработчиков, которые закачиваются на смартфон при первом подключении к Сети. Зато их все можно удалить, чтобы не занимали память.В играх, как и ожидалось, K12 Pro откровенно слаб. Да, запускается практически все, но графику выше низкого уровня лучше даже не пытаться выставлять. Танковый WoT Blitz расстраивает фризами и при очень среднем или низком сеттинге. Мобильный PUBG не дает графику выше базовой, да и с ней проскальзывают просадки фреймрейта. Что уж говорить про модный Genshin Impact — выглядит очень скромно. Сказывается и низкое разрешение матрицы, но с другим экраном телефон был бы еще задумчивее.На российский рынок поставляют лишь версию с четырьмя гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти, но существует вариант с 64-гигабайтным накопителем. Память можно расширить — либо microSD, либо две nano-SIM.Основной набор интерфейсов позволит жить вполне комфортно — есть и NFC для бесконтактных платежей, и пятигигагерцевый Wi-Fi, и даже аудиоджек сосуществует с портом USB-C. Но экономия чувствуется: Bluetooth не самой последний версии 5.0, нет цифрового компаса. Зато FM-радио работает без наушников — уникальная опция по сегодняшним меркам.КамерыСписок фотосенсоров понравится не всем — к основной 64-мегапиксельной камера добавили два датчика по два мегапикселя (макро и боке). К сожалению, сверхширокоугольник K12 Pro не полагается.Главная камера по умолчанию снимает в 16 Мп, максимальное разрешение доступно в специальном режиме. Там нет HDR, и не сказать, что детализация серьезно увеличивается. Днем смартфон выдает неплохие снимки с естественной цветопередачей — трубка не страдает синдромом выкрученного контраста. Качество вечерней съемки назовем средним даже для класса бюджетников.Вспомогательный макросенсор с низким разрешением выдает посредственные снимки, особенно страдают мелкие детали, а датчик боке справляется с задачей размытия фона, хотя иногда и ошибается.Среди особых возможностей основной камеры стоит выделить автоматическое определение сценария съемки (так, K12 Pro узнает еду) и фильтр точечного цвета, позволяющий получать не только интересные фото, но и видео.Ролики — лишь в разрешении fullHD, но доступны и 60 кадров в секунду. Тогда, правда, не работает программная стабилизация, хотя от нее не много толку и при 30 кадрах в секунду. Снимать видео лучше днем и при хорошем свете.БезопасностьСтаромодный сканер дактилоскопии на крышке действует без нареканий — распознает пальцы быстро, практически не ошибается, и даже влажные руки ему не помеха.Разблокировка по лицу, как у подавляющего большинства современных моделей, у Lenovo основана на фронтальной камере. Вопросов к скорости считывания образа нет, но надо помнить, что надежность такого способа защиты невысока. АвтономностьОдним из достоинств смартфона в Lenovo называют его огромную (хотя и не рекордную) батарейку — емкость 6000 мАч. Аккумулятор и дисплей с низким разрешением позволяют смартфону работать на полную катушку честные два дня. Производитель утверждает, что K12 Pro способен практически сутки крутить видео из памяти. Тесты показали онлайн-видео больше 15 часов — внушительный результат.В комплекте — зарядный блок мощностью 20 ватт. Полное восстановление емкости аккумулятора — примерно 2,5 часа. Наконец, предусмотрена возможность подзарядки от него, но для этого придется поискать кабель USB-C — USB-C, которого в коробке нет.ИтогБюджетная модель, очень напоминающая G-серию от родственной Motorola. Те неплохо продавались и продаются, хотя чисто китайские бренды составляют ощутимую конкуренцию. Вот и Lenovo K12 Pro придется столкнуться со всевозможными Xiaomi и Realme, которые за годы отсутствия бренда в России набрали огромную массу лояльной аудитории. Сейчас его предлагают за 14 990 рублей, но с учетом вероятных акций и распродаж можно закрыть глаза на некоторые особенности этого огромного телефона.

https://ria.ru/20201008/bluetooth-1578703566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аккумуляторы, фотография, google android, lenovo group, гаджеты, технологии