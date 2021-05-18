https://ria.ru/20210518/kvartiry-1732864194.html

В Архангельской области приобретут более 20 квартир для медиков

В Архангельской области приобретут более 20 квартир для медиков - РИА Новости, 18.05.2021

В Архангельской области приобретут более 20 квартир для медиков

Власти Архангельской области вырабатывают действенные меры, направленные на решение проблемы нехватки медицинских кадров, прежде всего, в сельской местности, и... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T20:00

2021-05-18T20:00

2021-05-18T20:00

архангельская область

россия

александр гуцан

александр цыбульский

архангельская область

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая – РИА Новости. Власти Архангельской области вырабатывают действенные меры, направленные на решение проблемы нехватки медицинских кадров, прежде всего, в сельской местности, и в этом году запустили программу по приобретению жилья для специалистов, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе встречи с полпредом президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном.По словам Цыбульского, для сельских территорий одной из острейших проблем, которая требует системного осмысления, является нехватка кадров: более 30 процентов специалистов в медицинских учреждениях на селе – люди пенсионного возраста.Кроме того, подчеркнул губернатор, в Архангельской области стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая ориентирована на решение конкретных проблем отдельных муниципальных образований.Во время рабочей поездки в регион полпред совместно с губернатором посетили стройплощадку, где в рамках национального проекта "Здравоохранение" возводится новый корпус областной детской клинической больницы. Ежегодно стационарную медицинскую помощь здесь получают более 11 тысяч маленьких пациентов, в том числе производится порядка трех тысяч хирургических операций. Это две трети всех оперативных вмешательств, выполняемых в регионе у детей и подростков в возрасте до 18 лет.Как рассказала полномочному представителю президента в СЗФО главврач АОДКБ Ольга Тюрикова, строительство нового корпуса больницы позволит выстроить работу медицинского учреждения на еще более качественном уровне, в том числе в плане оказания высокотехнологичных видов медицинских услуг."В новом здании разместятся единое приемное отделение, отделения онкологии-гематологии, лучевой, ультразвуковой диагностики, химиотерапии, телемедицины, Здесь также появятся педиатрическое палатное отделение на 40 коек, операционный блок с пятью операционными и послеоперационными палатами, отделение реанимации и интенсивной терапии, административно-хозяйственная часть", – пояснила Тюрикова.По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимира Полежаева, работы на объекте находятся на постоянном контроле правительства региона и министерства и сейчас ведутся с небольшим опережением графика."Контракт на строительство нового корпуса больницы был заключен в декабре 2020 года со сроком исполнения работ в декабре 2022-го. Четырехэтажное здание будет иметь площадь порядка 17 тысяч квадратных метров", – сообщил глава ведомства.Гуцан обратил внимание на важность соблюдения сроков строительства объекта и качество проведенных работ. "За сроки и качество будем спрашивать со всей строгостью… Это очень важный объект с учетом того, что с началом его работы появится возможность оказывать высокотехнологичную помощь не только детям, проживающим на территории Архангельской области, но и пациентам из других регионов, где такой возможности нет", - подчеркнул Гуцан.

https://ria.ru/20210518/medrabotniki-1732800812.html

https://ria.ru/20210324/rasselenie-1602685532.html

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россия, александр гуцан, александр цыбульский, архангельская область, общество