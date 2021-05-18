https://ria.ru/20210518/kurs-1732788148.html

Официальный курс евро на среду вырос на 25 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 25 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 24,73 копейки - до 89,9057 рубля, курс доллара - снизился на 15,45 копейки, до 73,6992... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:00

2021-05-18T13:00

2021-05-18T13:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 24,73 копейки - до 89,9057 рубля, курс доллара - снизился на 15,45 копейки, до 73,6992 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 2,63 копейки, составив 80,9921 рубля.

https://ria.ru/20210518/dollar-1732727006.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика