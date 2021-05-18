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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210518/kurs-1732788148.html
Официальный курс евро на среду вырос на 25 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 25 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 24,73 копейки - до 89,9057 рубля, курс доллара - снизился на 15,45 копейки, до 73,6992... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:00
2021-05-18T13:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 24,73 копейки - до 89,9057 рубля, курс доллара - снизился на 15,45 копейки, до 73,6992 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 2,63 копейки, составив 80,9921 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 25 копеек

13:00 18.05.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкИнформация с курсами валют на двери магазина в Москве
Информация с курсами валют на двери магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 24,73 копейки - до 89,9057 рубля, курс доллара - снизился на 15,45 копейки, до 73,6992 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 2,63 копейки, составив 80,9921 рубля.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
01:15
Экономист Бабин посоветовал скупать доллары вне зависимости от курса
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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