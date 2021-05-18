https://ria.ru/20210518/korolevstvo-1732712103.html

Объявлен актерский состав третьего сезона "Королевства" Ларса фон Триера

Объявлен актерский состав третьего сезона "Королевства" Ларса фон Триера - РИА Новости, 18.05.2021

Объявлен актерский состав третьего сезона "Королевства" Ларса фон Триера

Объявлен актерский состав третьего сезона сериала "Королевство" Ларса фон Триера, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T07:48

2021-05-18T07:48

2021-05-18T07:48

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Объявлен актерский состав третьего сезона сериала "Королевство" Ларса фон Триера, сообщает The Hollywood Reporter.Известно, что к своим ролям вернутся Гита Нёрбю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк. Также в продолжении культового проекта снимутся Николас Бро и Бодиль Йёргенсен.Нёрбю сыграет анестезиолога Ригмор Мортенсен, раньше ее персонаж управлял клиникой, а теперь числится среди пациентов. Мюгинд и Пильмарк исполнят роли эгоцентричного доктора Монса Моэсгора и циничного врача Йоргена Крогсхёя, соответственно.Йёргенсен сыграет одну из главных ролей в третьем сезоне — лунатика Карен. Бро исполнит роль санитара Болдера. Сериал рассказывает о современной больнице, населенной призраками. Первый сезон "Королевства" вышел в 1994 году, второй — в 1997. Премьера третьего запланирована на 2022 год, в нем будет пять эпизодов. Ларс фон Триер и Нильс Вёрсель напишут сценарий, постановкой всех пяти эпизодов займется сам фон Триер, об этом ранее сообщал Deadline.

https://ria.ru/20210226/trier-1598973382.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, новости культуры, ларс фон триер