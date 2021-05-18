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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210518/korolevstvo-1732712103.html
Объявлен актерский состав третьего сезона "Королевства" Ларса фон Триера
Объявлен актерский состав третьего сезона "Королевства" Ларса фон Триера - РИА Новости, 18.05.2021
Объявлен актерский состав третьего сезона "Королевства" Ларса фон Триера
Объявлен актерский состав третьего сезона сериала "Королевство" Ларса фон Триера, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T07:48
2021-05-18T07:48
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ларс фон триер
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Объявлен актерский состав третьего сезона сериала "Королевство" Ларса фон Триера, сообщает The Hollywood Reporter.Известно, что к своим ролям вернутся Гита Нёрбю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк. Также в продолжении культового проекта снимутся Николас Бро и Бодиль Йёргенсен.Нёрбю сыграет анестезиолога Ригмор Мортенсен, раньше ее персонаж управлял клиникой, а теперь числится среди пациентов. Мюгинд и Пильмарк исполнят роли эгоцентричного доктора Монса Моэсгора и циничного врача Йоргена Крогсхёя, соответственно.Йёргенсен сыграет одну из главных ролей в третьем сезоне — лунатика Карен. Бро исполнит роль санитара Болдера. Сериал рассказывает о современной больнице, населенной призраками. Первый сезон "Королевства" вышел в 1994 году, второй — в 1997. Премьера третьего запланирована на 2022 год, в нем будет пять эпизодов. Ларс фон Триер и Нильс Вёрсель напишут сценарий, постановкой всех пяти эпизодов займется сам фон Триер, об этом ранее сообщал Deadline.
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кино и сериалы, новости культуры, ларс фон триер

Объявлен актерский состав третьего сезона "Королевства" Ларса фон Триера

07:48 18.05.2021
 
© ARTE LLC, 1994 - 1997Кадр из сериала "Королевство"
Кадр из сериала Королевство - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© ARTE LLC, 1994 - 1997
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Объявлен актерский состав третьего сезона сериала "Королевство" Ларса фон Триера, сообщает The Hollywood Reporter.
Известно, что к своим ролям вернутся Гита Нёрбю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк. Также в продолжении культового проекта снимутся Николас Бро и Бодиль Йёргенсен.
Нёрбю сыграет анестезиолога Ригмор Мортенсен, раньше ее персонаж управлял клиникой, а теперь числится среди пациентов.
Мюгинд и Пильмарк исполнят роли эгоцентричного доктора Монса Моэсгора и циничного врача Йоргена Крогсхёя, соответственно.
Йёргенсен сыграет одну из главных ролей в третьем сезоне — лунатика Карен. Бро исполнит роль санитара Болдера.
Сериал рассказывает о современной больнице, населенной призраками. Первый сезон "Королевства" вышел в 1994 году, второй — в 1997. Премьера третьего запланирована на 2022 год, в нем будет пять эпизодов. Ларс фон Триер и Нильс Вёрсель напишут сценарий, постановкой всех пяти эпизодов займется сам фон Триер, об этом ранее сообщал Deadline.
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