Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/korabli-1732751104.html
В ВПК рассказали о создании российских стелс-кораблей
В ВПК рассказали о создании российских стелс-кораблей - РИА Новости, 18.05.2021
В ВПК рассказали о создании российских стелс-кораблей
Российские кораблестроители используют все современные технологии уменьшения радиолокационной заметности, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:08
2021-05-18T15:23
владимир поспелов
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/85/1563408556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59234a02cd41c353de26e9ea8ced72f8.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские кораблестроители используют все современные технологии уменьшения радиолокационной заметности, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов."Это направление будет развиваться, но нужно четко понимать, что корабль не иголка. Возможности орбитальных группировок и воздушной разведки позволяют обнаружить любой корабль", — отметил он.Задача уменьшения радиолокационной заметности решается разными путями, в первую очередь — архитектурой самого судна. "Наши эсминцы или ракетные крейсеры предыдущих серий напоминали ежика, утыканного десятками антенн. На корветах мы перешли на интегрированную мачту. Все антенны прячутся в надстройку", — объяснил эксперт.Другой путь снижения заметности — применение композитных материалов и специальных лакокрасочных покрытий.Помимо спутниковой разведки, расположение стелс-корабля помогает вычислить его активность в радиоэфире. По словам члена коллегии Военно-промышленной комиссии, судно не может постоянно идти в режиме радиомолчания. "Как только какое-то излучающее устройство будет включено, корабль будет засечен средствами радиотехнической разведки", — объяснил эксперт.По его словам, малозаметность в основном нужна, когда корабль атакуют противокорабельными ракетами с радиолокационными головками самонаведения. Но эту задачу успешно решают другими способами, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, заключил Поспелов.Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210518/korabli-1732749293.html
https://ria.ru/20210517/vmf-1732568607.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/85/1563408556_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_2ffc28e184eb97ba547463a6d06a41c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир поспелов, россия, безопасность

В ВПК рассказали о создании российских стелс-кораблей

10:08 18.05.2021 (обновлено: 15:23 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр ВильфКорвет "Совершенный" Военно-Морского Флота России
Корвет Совершенный Военно-Морского Флота России - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские кораблестроители используют все современные технологии уменьшения радиолокационной заметности, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
"Это направление будет развиваться, но нужно четко понимать, что корабль не иголка. Возможности орбитальных группировок и воздушной разведки позволяют обнаружить любой корабль", — отметил он.
Задача уменьшения радиолокационной заметности решается разными путями, в первую очередь — архитектурой самого судна.
"Наши эсминцы или ракетные крейсеры предыдущих серий напоминали ежика, утыканного десятками антенн. На корветах мы перешли на интегрированную мачту. Все антенны прячутся в надстройку", — объяснил эксперт.
Новороссийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
09:53
Российские корабли отработали уничтожение подлодки в Черном море
Другой путь снижения заметности — применение композитных материалов и специальных лакокрасочных покрытий.
Помимо спутниковой разведки, расположение стелс-корабля помогает вычислить его активность в радиоэфире. По словам члена коллегии Военно-промышленной комиссии, судно не может постоянно идти в режиме радиомолчания.
"Как только какое-то излучающее устройство будет включено, корабль будет засечен средствами радиотехнической разведки", — объяснил эксперт.
По его словам, малозаметность в основном нужна, когда корабль атакуют противокорабельными ракетами с радиолокационными головками самонаведения. Но эту задачу успешно решают другими способами, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, заключил Поспелов.
Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова >>
Репетиция военно-морского парада во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 04:14
ВМФ в этом году получит около 40 боевых кораблей и судов
 
Владимир ПоспеловРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния