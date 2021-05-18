https://ria.ru/20210518/korabli-1732751104.html

В ВПК рассказали о создании российских стелс-кораблей

В ВПК рассказали о создании российских стелс-кораблей - РИА Новости, 18.05.2021

В ВПК рассказали о создании российских стелс-кораблей

Российские кораблестроители используют все современные технологии уменьшения радиолокационной заметности, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:08

2021-05-18T10:08

2021-05-18T15:23

владимир поспелов

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские кораблестроители используют все современные технологии уменьшения радиолокационной заметности, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов."Это направление будет развиваться, но нужно четко понимать, что корабль не иголка. Возможности орбитальных группировок и воздушной разведки позволяют обнаружить любой корабль", — отметил он.Задача уменьшения радиолокационной заметности решается разными путями, в первую очередь — архитектурой самого судна. "Наши эсминцы или ракетные крейсеры предыдущих серий напоминали ежика, утыканного десятками антенн. На корветах мы перешли на интегрированную мачту. Все антенны прячутся в надстройку", — объяснил эксперт.Другой путь снижения заметности — применение композитных материалов и специальных лакокрасочных покрытий.Помимо спутниковой разведки, расположение стелс-корабля помогает вычислить его активность в радиоэфире. По словам члена коллегии Военно-промышленной комиссии, судно не может постоянно идти в режиме радиомолчания. "Как только какое-то излучающее устройство будет включено, корабль будет засечен средствами радиотехнической разведки", — объяснил эксперт.По его словам, малозаметность в основном нужна, когда корабль атакуют противокорабельными ракетами с радиолокационными головками самонаведения. Но эту задачу успешно решают другими способами, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, заключил Поспелов.Читайте полный текст интервью Владимира Поспелова >>

https://ria.ru/20210518/korabli-1732749293.html

https://ria.ru/20210517/vmf-1732568607.html

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владимир поспелов, россия, безопасность