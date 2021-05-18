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Россиянка пыталась тайно провезти многомиллионные украшения из Дубая
Россиянка пыталась тайно провезти многомиллионные украшения из Дубая - РИА Новости, 18.05.2021
Россиянка пыталась тайно провезти многомиллионные украшения из Дубая
Контрабандные ювелирные изделия на 69 миллионов рублей обнаружили таможенники в аэропорту "Шереметьево" у 23-летней россиянки, прилетевшей из Дубая, сообщили... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:37
2021-05-18T14:39
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Контрабандные ювелирные изделия на 69 миллионов рублей обнаружили таможенники в аэропорту "Шереметьево" у 23-летней россиянки, прилетевшей из Дубая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы.Девушка прошла через "зеленый" коридор, потом предъявила таможенникам три браслета, пару сережек и четыре кольца. Еще два кольца были обнаружены в ходе досмотра ее багажа.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт), происшествия

Россиянка пыталась тайно провезти многомиллионные украшения из Дубая

14:37 18.05.2021 (обновлено: 14:39 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБриллиант
Бриллиант - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Контрабандные ювелирные изделия на 69 миллионов рублей обнаружили таможенники в аэропорту "Шереметьево" у 23-летней россиянки, прилетевшей из Дубая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
"Незадекларированные дорогостоящие ювелирные изделия обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у 23-летней россиянки, прибывшей авиарейсом из Дубая... Таможенная экспертиза установила, что изделия изготовлены из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней. Стоимость товаров составила около 69 миллиона рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей – 20,3 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Девушка прошла через "зеленый" коридор, потом предъявила таможенникам три браслета, пару сережек и четыре кольца. Еще два кольца были обнаружены в ходе досмотра ее багажа.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).
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РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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