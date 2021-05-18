Россиянка пыталась тайно провезти многомиллионные украшения из Дубая
14:37 18.05.2021 (обновлено: 14:39 18.05.2021)
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Контрабандные ювелирные изделия на 69 миллионов рублей обнаружили таможенники в аэропорту "Шереметьево" у 23-летней россиянки, прилетевшей из Дубая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
"Незадекларированные дорогостоящие ювелирные изделия обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у 23-летней россиянки, прибывшей авиарейсом из Дубая... Таможенная экспертиза установила, что изделия изготовлены из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней. Стоимость товаров составила около 69 миллиона рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей – 20,3 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Девушка прошла через "зеленый" коридор, потом предъявила таможенникам три браслета, пару сережек и четыре кольца. Еще два кольца были обнаружены в ходе досмотра ее багажа.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).