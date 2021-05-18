https://ria.ru/20210518/kontrabanda-1732809027.html

Россиянка пыталась тайно провезти многомиллионные украшения из Дубая

Россиянка пыталась тайно провезти многомиллионные украшения из Дубая - РИА Новости, 18.05.2021

Россиянка пыталась тайно провезти многомиллионные украшения из Дубая

Контрабандные ювелирные изделия на 69 миллионов рублей обнаружили таможенники в аэропорту "Шереметьево" у 23-летней россиянки, прилетевшей из Дубая, сообщили... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:37

2021-05-18T14:37

2021-05-18T14:39

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Контрабандные ювелирные изделия на 69 миллионов рублей обнаружили таможенники в аэропорту "Шереметьево" у 23-летней россиянки, прилетевшей из Дубая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы.Девушка прошла через "зеленый" коридор, потом предъявила таможенникам три браслета, пару сережек и четыре кольца. Еще два кольца были обнаружены в ходе досмотра ее багажа.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).

https://ria.ru/20210331/metall-1603699378.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт), происшествия