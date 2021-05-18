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Кибератаки на госвласть РФ нацелены на компрометацию IT-инфраструктуры
Кибератаки на госвласть РФ нацелены на компрометацию IT-инфраструктуры - РИА Новости, 18.05.2021
Кибератаки на госвласть РФ нацелены на компрометацию IT-инфраструктуры
Кибератаки на органы госвласти РФ, ведущиеся в интересах зарубежных спецслужб, направлены на компрометацию информационной инфраструктуры России, заявил... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:04
2021-05-18T14:04
национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки
россия
николай мурашов
кибербезопасность
безопасность
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Кибератаки на органы госвласти РФ, ведущиеся в интересах зарубежных спецслужб, направлены на компрометацию информационной инфраструктуры России, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.Информационные ресурсы органов госвласти в РФ являются приоритетными целями для зарубежных злоумышленников, обладающих высочайшим уровнем квалификации, отметил Мурашов, выступая во вторник на онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".Но киберзащита органов российской власти "ведется достаточно успешно", подчеркнул Мурашов.
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национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки, россия, николай мурашов, кибербезопасность, безопасность

Кибератаки на госвласть РФ нацелены на компрометацию IT-инфраструктуры

14:04 18.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Кибератаки на органы госвласти РФ, ведущиеся в интересах зарубежных спецслужб, направлены на компрометацию информационной инфраструктуры России, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
Информационные ресурсы органов госвласти в РФ являются приоритетными целями для зарубежных злоумышленников, обладающих высочайшим уровнем квалификации, отметил Мурашов, выступая во вторник на онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".
"Целью их атак в большинстве случаев является компрометация IT-инфраструктуры и кража конфиденциальных данных государственных органов и учреждений", - добавил Мурашов, и отметил, что это "действия в интересах иностранных спецслужб ".
Но киберзащита органов российской власти "ведется достаточно успешно", подчеркнул Мурашов.
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Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (Центр киберугроз) НКЦКИРоссияНиколай МурашовКибербезопасностьБезопасность
 
 
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