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Кибератаки на госвласть РФ нацелены на компрометацию IT-инфраструктуры
Кибератаки на госвласть РФ нацелены на компрометацию IT-инфраструктуры - РИА Новости, 18.05.2021
Кибератаки на госвласть РФ нацелены на компрометацию IT-инфраструктуры
Кибератаки на органы госвласти РФ, ведущиеся в интересах зарубежных спецслужб, направлены на компрометацию информационной инфраструктуры России, заявил... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:04
2021-05-18T14:04
2021-05-18T14:04
национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки
россия
николай мурашов
кибербезопасность
безопасность
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Кибератаки на органы госвласти РФ, ведущиеся в интересах зарубежных спецслужб, направлены на компрометацию информационной инфраструктуры России, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.Информационные ресурсы органов госвласти в РФ являются приоритетными целями для зарубежных злоумышленников, обладающих высочайшим уровнем квалификации, отметил Мурашов, выступая во вторник на онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".Но киберзащита органов российской власти "ведется достаточно успешно", подчеркнул Мурашов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки, россия, николай мурашов, кибербезопасность, безопасность