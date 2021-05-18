https://ria.ru/20210518/komprometatsiya-1732802069.html

Кибератаки на госвласть РФ нацелены на компрометацию IT-инфраструктуры

Кибератаки на госвласть РФ нацелены на компрометацию IT-инфраструктуры - РИА Новости, 18.05.2021

Кибератаки на госвласть РФ нацелены на компрометацию IT-инфраструктуры

Кибератаки на органы госвласти РФ, ведущиеся в интересах зарубежных спецслужб, направлены на компрометацию информационной инфраструктуры России, заявил... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:04

2021-05-18T14:04

2021-05-18T14:04

национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки

россия

николай мурашов

кибербезопасность

безопасность

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Кибератаки на органы госвласти РФ, ведущиеся в интересах зарубежных спецслужб, направлены на компрометацию информационной инфраструктуры России, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.Информационные ресурсы органов госвласти в РФ являются приоритетными целями для зарубежных злоумышленников, обладающих высочайшим уровнем квалификации, отметил Мурашов, выступая во вторник на онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".Но киберзащита органов российской власти "ведется достаточно успешно", подчеркнул Мурашов.

https://ria.ru/20210518/ssha-1732799768.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки, россия, николай мурашов, кибербезопасность, безопасность