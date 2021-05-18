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Дракула стал человеком в четвертой части "Монстров на каникулах"
Дракула стал человеком в четвертой части "Монстров на каникулах" - РИА Новости, 18.05.2021
Дракула стал человеком в четвертой части "Монстров на каникулах"
Вышел трейлер анимационного фильма "Монстры на каникулах: Трансформания", сообщает Collider. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:44
2021-05-18T15:44
2021-05-18T16:36
культура
селена гомес
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вышел трейлер анимационного фильма "Монстры на каникулах: Трансформания", сообщает Collider. Ролик показывает очередную вечеринку у Дракулы в замке, которая пошла кувырком. Зять бессмертного хозяина дома Джонни ради уважения тестя-монстра был готов пойти на все, поэтому он и решил испытать на себе новое изобретение Ван Хельсинга. Опыт вышел из-под контроля — несуразный Джонни стал драконом, а Дракула превратился в человека. Семья монстров и людей решила отправиться в кругосветное путешествие, чтобы найти способ избавиться от неожиданных результатов трансформации. Картина стала четвертой лентой франшизы "Монстры на каникулах", первый фильм которой вышел в 2012 году. Над озвучанием англоязычной версии нового проекта работали Селена Гомес, Стив Бушеми и другие. В российском прокате четвертые "Монстры на каникулах" стартуют 23 июля 2021 года.
https://ria.ru/20201031/vampir-1576319399.html
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селена гомес, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Вышел трейлер анимационного фильма "Монстры на каникулах: Трансформания", сообщает
Collider.
Ролик показывает очередную вечеринку у Дракулы в замке, которая пошла кувырком. Зять бессмертного хозяина дома Джонни ради уважения тестя-монстра был готов пойти на все, поэтому он и решил испытать на себе новое изобретение Ван Хельсинга.
Опыт вышел из-под контроля — несуразный Джонни стал драконом, а Дракула превратился в человека. Семья монстров и людей решила отправиться в кругосветное путешествие, чтобы найти способ избавиться от неожиданных результатов трансформации.
Картина стала четвертой лентой франшизы "Монстры на каникулах", первый фильм которой вышел в 2012 году. Над озвучанием англоязычной версии нового проекта работали Селена Гомес, Стив Бушеми и другие.
В российском прокате четвертые "Монстры на каникулах" стартуют 23 июля 2021 года.