https://ria.ru/20210518/kiberbezopasnost-1732788337.html

Центр киберугроз заподозрил зарубежные спецслужбы в кибератаках на Россию

Центр киберугроз заподозрил зарубежные спецслужбы в кибератаках на Россию - РИА Новости, 18.05.2021

Центр киберугроз заподозрил зарубежные спецслужбы в кибератаках на Россию

Анализ кибератак на органы государственной власти РФ дает основания считать, что за ними стоят ресурсы уровня иностранных спецслужб, заявил заместитель... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:55

2021-05-18T12:55

2021-05-18T13:59

национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки

россия

николай мурашов

безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Анализ кибератак на органы государственной власти РФ дает основания считать, что за ними стоят ресурсы уровня иностранных спецслужб, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов."Совместно со специалистами компании "Ростелеком-Солар" мы провели анализ серии целенаправленных компьютерных атак на информационные ресурсы государственных органов Российской Федерации. Исходя из сложности использованных злоумышленниками средств и методов, а также скорости их работы и уровня подготовки мы имеем основания полагать, что данная группировка располагает ресурсами уровня иностранных спецслужб", - сказал Мурашов в ходе онлайн-конференции на площаке МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210512/kiberataka-1731883515.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки, россия, николай мурашов, безопасность