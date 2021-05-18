https://ria.ru/20210518/khamas-1732850388.html

В ХАМАС заявили, что не получали от Израиля условий для перемирия

В ХАМАС заявили, что не получали от Израиля условий для перемирия - РИА Новости, 18.05.2021

В ХАМАС заявили, что не получали от Израиля условий для перемирия

Палестинское движение ХАМАС не получало от Израиля никаких условий для перемирия, считает, что Израиль не вправе диктовать их, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:13

2021-05-18T18:13

2021-05-18T18:13

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

исмаил хания

хамас

оон

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732844808_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_110ede23d4ff6afe681315412f84a86a.jpg

ДОХА, 18 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Палестинское движение ХАМАС не получало от Израиля никаких условий для перемирия, считает, что Израиль не вправе диктовать их, заявил в интервью РИА Новости член политического бюро движения Хусам Бадран.Он отметил, что политические контакты со стороны ХАМАС продолжаются с первых часов агрессии, и они происходят ежедневно, за них отвечает глава движения Исмаил Хания. Основными переговорщиками, которые стремятся добиться перемирия, представитель руководства ХАМАС назвал Египет, ООН, Катар и другие страны.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.

https://ria.ru/20210518/aviaudar-1732796065.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исмаил хания, хамас, оон, израиль, в мире