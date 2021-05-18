https://ria.ru/20210518/khakery-1732780891.html
Центр кибербезопасности рассказал о хакерской атаке на ЦКБ "Рубин"
Центр кибербезопасности рассказал о хакерской атаке на ЦКБ "Рубин"
Письмо с вирусом прислали в ЦКБ "Рубин" - российское предприятие по разработке подлодок, но угрозу удалось отвести, а публикации в СМИ о причастности Китая не... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:22
2021-05-18T12:22
2021-05-18T12:22
россия
николай мурашов
китай
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Письмо с вирусом прислали в ЦКБ "Рубин" - российское предприятие по разработке подлодок, но угрозу удалось отвести, а публикации в СМИ о причастности Китая не подтверждаются, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Письмо было исследовано, его вредоносные функции - подтверждены. "Последующая оценка инфраструктуры ЦКБ признаков заражения не выявила", - отметил Мурашов.При этом были выявлены несколько организаций, в сети которых вредоносные программы все-таки попали, сейчас вирусы уничтожены, добавил он.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что китайские злоумышленники отправили гендиректору "Рубина" изображения подводной лодки с вредоносным кодом, открытие изображения запустило вирус во внутренний периметр организации, червь начал собирать данные и воровать информацию.
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россия, николай мурашов, китай, в мире
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Письмо с вирусом прислали в ЦКБ "Рубин" - российское предприятие по разработке подлодок, но угрозу удалось отвести, а публикации в СМИ о причастности Китая
не подтверждаются, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов
на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Многие из вас помнят публикацию СМИ в начале мая о том, что китайские хакеры захватили - якобы захватили и якобы китайские - инфраструктуру ЦКБ "Рубин", ссылаясь на отчет одной из зарубежных компаний, функционирующей в сфере информационной безопасности. Мы не подтверждаем эту информацию. Более того, получив по электронной почте подозрительное письмо, специалисты ЦКБ "Рубин" не открывали его, а связались с нашими специалистами и предоставили его для общего изучения", - рассказал он.
Письмо было исследовано, его вредоносные функции - подтверждены. "Последующая оценка инфраструктуры ЦКБ признаков заражения не выявила", - отметил Мурашов.
При этом были выявлены несколько организаций, в сети которых вредоносные программы все-таки попали, сейчас вирусы уничтожены, добавил он.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что китайские злоумышленники отправили гендиректору "Рубина" изображения подводной лодки с вредоносным кодом, открытие изображения запустило вирус во внутренний периметр организации, червь начал собирать данные и воровать информацию.