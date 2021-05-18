https://ria.ru/20210518/khakery-1732780891.html

Центр кибербезопасности рассказал о хакерской атаке на ЦКБ "Рубин"

Центр кибербезопасности рассказал о хакерской атаке на ЦКБ "Рубин"

Письмо с вирусом прислали в ЦКБ "Рубин" - российское предприятие по разработке подлодок, но угрозу удалось отвести, а публикации в СМИ о причастности Китая не... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:22

2021-05-18T12:22

2021-05-18T12:22

россия

николай мурашов

китай

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Письмо с вирусом прислали в ЦКБ "Рубин" - российское предприятие по разработке подлодок, но угрозу удалось отвести, а публикации в СМИ о причастности Китая не подтверждаются, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Письмо было исследовано, его вредоносные функции - подтверждены. "Последующая оценка инфраструктуры ЦКБ признаков заражения не выявила", - отметил Мурашов.При этом были выявлены несколько организаций, в сети которых вредоносные программы все-таки попали, сейчас вирусы уничтожены, добавил он.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что китайские злоумышленники отправили гендиректору "Рубина" изображения подводной лодки с вредоносным кодом, открытие изображения запустило вирус во внутренний периметр организации, червь начал собирать данные и воровать информацию.

https://ria.ru/20210514/khakery-1732249926.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай мурашов, китай, в мире