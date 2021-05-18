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Животные в Московском зоопарке открыли купальный сезон
Животные в Московском зоопарке открыли купальный сезон - РИА Новости, 18.05.2021
Животные в Московском зоопарке открыли купальный сезон
Животные и посетители зоопарка Москвы открыли купальный сезон, медведям и обезьянам подготовили ледяной торт, а гориллы получили снег, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:21
2021-05-18T17:21
2021-05-18T17:55
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Животные и посетители зоопарка Москвы открыли купальный сезон, медведям и обезьянам подготовили ледяной торт, а гориллы получили снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада."В эти жаркие дни практически все наши животные открыли купальный сезон. Да и посетители, кстати, тоже. По территории зоопарка расставлены поливалки, которые помогают гостям справиться с жарой. Под струями прохладной воды бегают и взрослые, и дети", - рассказали в пресс-службе.В зоопарке уточнили, что во многих вольерах установлены специальные поливалки для животных. Активно орошается вольер панд, волков, лошадей и других обитателей.В пресс-службе сообщили, что панд Жуи и Диндин жуют свой любимый бамбук под установленными для них водными распылителями. При этом киперы следят за тем, чтобы панды не находились долго на улице."В жаркие дни киперы готовят для животных ледяные торты, в которые вморожены лакомства. Медведям, в том числе пандам, предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам – торты с ягодами. В некоторых отделах специально для таких жарких дней киперы еще зимой подготовили снег. Он хранился в морозильниках. И вот уже первый снег в жаркий весенний день получили наши гориллы", - рассказали в пресс-службе.
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московский зоопарк, москва, общество
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Животные и посетители зоопарка Москвы
открыли купальный сезон, медведям и обезьянам подготовили ледяной торт, а гориллы получили снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада.
"В эти жаркие дни практически все наши животные открыли купальный сезон. Да и посетители, кстати, тоже. По территории зоопарка расставлены поливалки, которые помогают гостям справиться с жарой. Под струями прохладной воды бегают и взрослые, и дети", - рассказали в пресс-службе.
В зоопарке уточнили, что во многих вольерах установлены специальные поливалки для животных. Активно орошается вольер панд, волков, лошадей и других обитателей.
"Водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В эти дни наши посетители наблюдали, как в полном составе купается большое семейство кустарниковых собак. Это вообще одно из любимых их занятий – у пушистиков даже есть специальные плавательные перепонки. Кто-нибудь один прыгает в воду, и все остальные за ним – иногда прямо на голову. Но никто никогда не обижается", - отметили в зоопарке.
В пресс-службе сообщили, что панд Жуи и Диндин жуют свой любимый бамбук под установленными для них водными распылителями. При этом киперы следят за тем, чтобы панды не находились долго на улице.
"В жаркие дни киперы готовят для животных ледяные торты, в которые вморожены лакомства. Медведям, в том числе пандам, предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам – торты с ягодами. В некоторых отделах специально для таких жарких дней киперы еще зимой подготовили снег. Он хранился в морозильниках. И вот уже первый снег в жаркий весенний день получили наши гориллы", - рассказали в пресс-службе.