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Животные в Московском зоопарке открыли купальный сезон

Животные в Московском зоопарке открыли купальный сезон - РИА Новости, 18.05.2021

Животные в Московском зоопарке открыли купальный сезон

Животные и посетители зоопарка Москвы открыли купальный сезон, медведям и обезьянам подготовили ледяной торт, а гориллы получили снег, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:21

2021-05-18T17:21

2021-05-18T17:55

московский зоопарк

москва

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Животные и посетители зоопарка Москвы открыли купальный сезон, медведям и обезьянам подготовили ледяной торт, а гориллы получили снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада."В эти жаркие дни практически все наши животные открыли купальный сезон. Да и посетители, кстати, тоже. По территории зоопарка расставлены поливалки, которые помогают гостям справиться с жарой. Под струями прохладной воды бегают и взрослые, и дети", - рассказали в пресс-службе.В зоопарке уточнили, что во многих вольерах установлены специальные поливалки для животных. Активно орошается вольер панд, волков, лошадей и других обитателей.В пресс-службе сообщили, что панд Жуи и Диндин жуют свой любимый бамбук под установленными для них водными распылителями. При этом киперы следят за тем, чтобы панды не находились долго на улице."В жаркие дни киперы готовят для животных ледяные торты, в которые вморожены лакомства. Медведям, в том числе пандам, предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам – торты с ягодами. В некоторых отделах специально для таких жарких дней киперы еще зимой подготовили снег. Он хранился в морозильниках. И вот уже первый снег в жаркий весенний день получили наши гориллы", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210514/kenguru-1732342979.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский зоопарк, москва, общество