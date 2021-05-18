https://ria.ru/20210518/kashel-1732829039.html

Сбербанк запустил приложение для выявления COVID-19 по кашлю

Сбербанк запустил приложение для выявления COVID-19 по кашлю - РИА Новости, 18.05.2021

Сбербанк запустил приложение для выявления COVID-19 по кашлю

Сбербанк запустил приложение для выявления коронавируса по дыханию и кашлю за минуту, рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:22

2021-05-18T16:22

2021-05-18T16:22

коронавирус в россии

google

сбербанк россии

технологии

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сбербанк запустил приложение для выявления коронавируса по дыханию и кашлю за минуту, рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.Сбербанк в январе разработал алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом."Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка совместно с входящей в экосистему Сбера компанией "СберМедИИ" разработала приложение AI Resp, которое за минуту анализирует звуки дыхания и кашля человека на наличие паттернов, характерных для COVID-19", - рассказал Ведяхин.Приложение доступно для для скачивания в Google Play и App Store, при этом оно не является диагностическим тестом.Ведяхин отметил, что с момента запуска в январе модель была обучена более чем на 3000 обезличенных записей пациентов, больных COVID-19, и на сегодняшний день ее точность достигла 82%."У Лаборатории по ИИ Сбербанка уже имеется внушительный портфель медицинских высокотехнологических проектов. Так, наши разработки на основе ИИ помогают ставить диагнозы по записям в электронных медицинских картах и определяют на КТ-снимках изменения, характерные для пневмонии. Сейчас мы работаем над целой линейкой передовых решений, которые призваны облегчать работу врачей и спасать человеческие жизни. AI Resp — одно из таких перспективных решений", - прокомментировал он.

https://ria.ru/20210514/prilozhenie-1732341213.html

https://ria.ru/20210506/trafik-1731249729.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, google, сбербанк россии, технологии, общество