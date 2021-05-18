https://ria.ru/20210518/ischeznovenie-1732839745.html

В Горном Алтае завели дело после исчезновения девочек-подростков

В Горном Алтае завели дело после исчезновения девочек-подростков - РИА Новости, 18.05.2021

В Горном Алтае завели дело после исчезновения девочек-подростков

Уголовное дело завели в Горном Алтае после исчезновения двоих девочек-подростков из школы-интерната, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:08

2021-05-18T17:08

2021-05-18T17:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика алтай

горно-алтайск

происшествия

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БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело завели в Горном Алтае после исчезновения двоих девочек-подростков из школы-интерната, сообщили в СУСК по региону.По предварительным данным, в минувшую пятницу в Горно-Алтайске несовершеннолетние воспитанницы городской школы-интерната имени Жукова после урока физкультуры ушли в неизвестном направлении, их местонахождение не известно. Как информирует следствие, в школу-интернат подростки не вернулись, представители учреждения вечером того же дня обратились в правоохранительные органы с заявлением об их безвестном исчезновении. Организованные поиски результатов не принесли."Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай по факту безвестного исчезновения в республиканской столице двоих 16-летних подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления… убийство двух лиц", - говорится в сообщении. Уголовное дело об убийстве в таких случаях заводится для того, чтобы была возможность организовать полномасштабный розыск и всестороннее выяснение обстоятельств пропажи.Как уточнили в СК, поиски пропавших продолжаются. "Кроме того, следователями проверяются условия жизни, воспитания и обучения несовершеннолетних в социальном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, объем и эффективность проводимой в нем профилактической работы с несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.Всех, кто знает, где находятся девочки, просят сообщить об этом в СУСК.

https://ria.ru/20210518/malchik-1732729135.html

россия

республика алтай

горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, горно-алтайск, происшествия