Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/gramoty-1732762691.html
В Кремле началась церемония вручения верительных грамот
В Кремле началась церемония вручения верительных грамот
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 послов, в том числе Польши, Нидерландов, Боливии и Швейцарии. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:07
2021-05-18T11:25
владимир путин
боливия
иордания
кения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602003602_0:0:2416:1359_1920x0_80_0_0_9f9155c14ad1e73b5cd8fd7967ae7878.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 послов, в том числе Польши, Нидерландов, Боливии и Швейцарии.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. Эпидобстановка пока остается непростой, поэтому церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывших в РФ, проходит с некоторыми ограничениями, заявил российский президент Владимир Путин."Эпидемиологическая ситуация все еще остается непростой. Это мероприятие проходит с некоторыми протокольными ограничениями и изменениями. Думаю, что вы все понимаете необходимость именно такой организации нашей сегодняшней встречи", - сказал Путин."Но главное же заключается в том, что мы встречаемся в Кремле, и я имею возможность лично поздравить вас с официальным началом дипломатической миссии в Российской Федерации", - добавил он.
https://ria.ru/20210513/posol-1732086220.html
https://ria.ru/20210416/pobeda-1728602268.html
боливия
иордания
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602003602_45:0:2134:1567_1920x0_80_0_0_a68f33f955fd8dbed07e347eb101d9dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, боливия, иордания, кения, в мире

В Кремле началась церемония вручения верительных грамот

11:07 18.05.2021 (обновлено: 11:25 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 послов, в том числе Польши, Нидерландов, Боливии и Швейцарии.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 10:56Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.
Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 15:41
Болгарское СМИ рассказало о дипломатической победе Путина
Эпидобстановка пока остается непростой, поэтому церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывших в РФ, проходит с некоторыми ограничениями, заявил российский президент Владимир Путин.
"Эпидемиологическая ситуация все еще остается непростой. Это мероприятие проходит с некоторыми протокольными ограничениями и изменениями. Думаю, что вы все понимаете необходимость именно такой организации нашей сегодняшней встречи", - сказал Путин.
"Но главное же заключается в том, что мы встречаемся в Кремле, и я имею возможность лично поздравить вас с официальным началом дипломатической миссии в Российской Федерации", - добавил он.
 
Владимир ПутинБоливияИорданияКенияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния