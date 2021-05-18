https://ria.ru/20210518/gramoty-1732762691.html

В Кремле началась церемония вручения верительных грамот

В Кремле началась церемония вручения верительных грамот

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 послов, в том числе Польши, Нидерландов, Боливии и Швейцарии. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:07

2021-05-18T11:07

2021-05-18T11:25

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 послов, в том числе Польши, Нидерландов, Боливии и Швейцарии.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. Эпидобстановка пока остается непростой, поэтому церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывших в РФ, проходит с некоторыми ограничениями, заявил российский президент Владимир Путин."Эпидемиологическая ситуация все еще остается непростой. Это мероприятие проходит с некоторыми протокольными ограничениями и изменениями. Думаю, что вы все понимаете необходимость именно такой организации нашей сегодняшней встречи", - сказал Путин."Но главное же заключается в том, что мы встречаемся в Кремле, и я имею возможность лично поздравить вас с официальным началом дипломатической миссии в Российской Федерации", - добавил он.

https://ria.ru/20210513/posol-1732086220.html

https://ria.ru/20210416/pobeda-1728602268.html

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владимир путин, боливия, иордания, кения, в мире