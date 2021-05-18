https://ria.ru/20210518/goszakupki-1732812974.html

Объем госзакупок в Подмосковье в 2020 году превысил 380 миллиардов рублей

Объем госзакупок в Подмосковье в 2020 году превысил 380 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.05.2021

Объем госзакупок в Подмосковье в 2020 году превысил 380 миллиардов рублей

Объем государственных закупок на территории Московской области превысил 380 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:56

2021-05-18T14:56

2021-05-18T14:56

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 мая – РИА Недвижимость. Объем государственных закупок на территории Московской области превысил 380 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Согласно данным пресс-службы, общая сумма закупок за 2020 год составила 384,1 миллиарда рублей, в то время, как в 2019 году она составляла 409,5 миллиарда. При этом, несмотря на сокращение общего объема планируемых средств, экономия средств осталась практически на том же уровне - 26 миллиардов рублей. В 2019 году данный показатель составлял 27 миллиардов."Также удалось сохранить большой объём закупок для субъектов малого предпринимательства. Показатель, который предусмотрен законом, у нас превышается практически в два раза. При этом сократили долю несостоявшихся торгов", - приводятся в сообщении слова председателя комитета конкурентной политики региона Елены Волковой.

https://ria.ru/20210518/proverki-1732788852.html

московская область (подмосковье)

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московская областная дума, московская область (подмосковье)