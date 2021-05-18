https://ria.ru/20210518/frantsiya-1732796293.html

Адвокат Винника попросила суд обратиться в Конституционный совет Франции

Адвокат Винника попросила суд обратиться в Конституционный совет Франции - РИА Новости, 18.05.2021

Адвокат Винника попросила суд обратиться в Конституционный совет Франции

Греческий адвокат Александра Винника Зои Константопулу попросила апелляционный суд Парижа обратиться в Конституционный совет Франции для защиты прав россиянина. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:35

2021-05-18T13:35

2021-05-18T13:35

александр винник

франция

в мире

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ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Греческий адвокат Александра Винника Зои Константопулу попросила апелляционный суд Парижа обратиться в Конституционный совет Франции для защиты прав россиянина.Во вторник апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции на приговор Винника, вынесенный в декабре прошлого года.В декабре прошлого года суд Парижа признал Винника виновным в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро.Винник был осужден лишь по одному из 14 выдвинутых против него обвинений. Среди прочего с него были сняты обвинения в создании вредоносной программы-вымогателя Locky.В декабре защита россиянина подала апелляцию на приговор. Решение суда также опротестовала прокуратура.

https://ria.ru/20210517/apellyatsiya-1732600064.html

https://ria.ru/20210510/daniya-1731683274.html

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2021

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александр винник, франция, в мире