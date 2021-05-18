Адвокат Винника попросила суд обратиться в Конституционный совет Франции
ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Греческий адвокат Александра Винника Зои Константопулу попросила апелляционный суд Парижа обратиться в Конституционный совет Франции для защиты прав россиянина.
Во вторник апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции на приговор Винника, вынесенный в декабре прошлого года.
"Есть вопрос конституционности, вопрос основных прав человека... Согласно решению министра юстиции Греции, неважно, каким будет решение французского суда, господин Винник должен продолжать оставаться в заключении и возвратиться в Грецию, даже если он будет оправдан (во Франции - ред.). Это недопустимая процедура с точки зрения прав человека, с точки зрения Европейской конвенции по правам человека", - сказала журналистам Константопулу, поясняя, почему просит суд обратиться в Конституционный совет Франции.
В декабре прошлого года суд Парижа признал Винника виновным в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро.
Винник был осужден лишь по одному из 14 выдвинутых против него обвинений. Среди прочего с него были сняты обвинения в создании вредоносной программы-вымогателя Locky.
В декабре защита россиянина подала апелляцию на приговор. Решение суда также опротестовала прокуратура.
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